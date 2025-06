Alarmujące słowa szefa NATO. "W ciągu pięciu lat"

- Putin przygotowuje się do konfrontacji, nie do pokoju - ocenił podczas wystąpienia w Londynie szef NATO Mark Rutte. Według posiadanych przez niego informacji, Federacja Rosyjska może być gotowa do ataku na państwo Sojuszu w ciągu najbliższych pięciu lat. Receptą na zapobieżenie agresji jest szybkie zwiększenie wydatków na obronę. - Nie oszukujmy się. Teraz wszyscy jesteśmy na wschodniej flance – ostrzegł Rutte.