W skrócie Amerykański minister skarbu Scott Bessent przeniósł się ze swojej rezydencji w Waszyngtonie do bazy wojskowej w związku z groźbami ze strony Iranu.

Bessent kieruje operacją, której celem jest odcięcie finansowania dla Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej poprzez sankcje.

Rzecznik resortu podkreślił, że minister nie ugnie się pod naciskiem Teheranu, a służby wywiadowcze ostrzegają przed zaawansowanymi spiskami Iranu przeciw USA.

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We wtorek amerykańskie media informowały, że w obliczu gróźb ze strony Iranu minister skarbu USA Scott Bessent przeniósł się ze swojej rezydencji w Waszyngtonie do bazy wojskowej. W środę rzecznik resortu potwierdził tę informację i dodał, że Bessent "nie da się zastraszyć groźbom irańskiego reżimu" - przekazał Fox News Digital.

- Groźby wobec ministra osiągnęły bardzo zaawansowany etap, dlatego on i jego rodzina podjęli działania - przekazał portalowi wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. - Ten ruch dowodzi, że strategia ministerstwa skarbu wobec Iranu przynosi efekty, ponieważ Teheran próbuje dosięgnąć autora tej strategii - ocenił.

Scott Bessent ewakuowany do bazy wojskowej. "Bardzo zaawansowany etap gróźb"

W notatce służbowej, do której pod koniec ubiegłego miesiąca dotarła agencja Reutera, wysoki rangą urzędnik wywiadu z administracji Donalda Trumpa ostrzegł, że Iran szykuje operacje wobec członków rządu i obywateli USA. Jego zdaniem te osiągnęły zaawansowany etap.

Od sierpnia Bessent kieruje amerykańską kampanią sankcji i presji gospodarczej wobec Teheranu - przypomniał z kolei dziennik "New York Times". Ma ona na celu skłonienie Iranu do zaprzestania ataków na tankowce i ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

Głównym celem kampanii jest odcięcie dopływu pieniędzy do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), najpotężniejszego ramienia irańskiej armii, kontrolującego również znaczną część gospodarki kraju. Administracja USA ma nadzieję, że dzięki wywieraniu presji uniknie konieczności wznowienia poważnych operacji wojskowych w wojnie, którą Trump rozpoczął wraz z Izraelem 28 lutego.

Iran grozi Amerykanom. Rząd postawił dyplomatów w stan podwyższonej gotowości

Bessent jest kolejnym wysokim rangą przedstawicielem amerykańskiej administracji, który przeniósł się ze swojego domu w bezpieczne miejsce. W zeszłym roku zrobiło tak co najmniej kilka osób, w tym doradca Trumpa Stephen Miller (obecnie szef personelu Białego Domu) i ówczesna prokuratorka generalna Pam Bondi - podkreślił "NYT".

W październiku rząd USA postawił swoje placówki na Bliskim Wschodzie w stan podwyższonej gotowości i podjął działania mające na celu redukcję personelu w ambasadach i konsulatach.

Powodem były dane wywiadowcze, z których wynikało, że Iran jest na zaawansowanym etapie planowania ataków na Amerykanów.

Źródło: Reuters



