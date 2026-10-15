W skrócie Izraelskie służby bezpieczeństwa informowały Binjamina Netanjahu o możliwości zlikwidowania przywódców Hamasu na trzy tygodnie przed atakiem 7 października 2023 roku, jednak premier nie wydał zgody na przeprowadzenie operacji.

Netanjahu polecił rozważyć wsparcie gospodarcze dla Hamasu, finansowane przez Katar w zamian za utrzymanie spokoju w Strefie Gazy, co było konsultowane z katarskim wysłannikiem.

Były szef służb bezpieczeństwa Ronen Bar zarzucił Netanjahu ignorowanie ponad 20 ostrzeżeń dotyczących zagrożenia ze Strefy Gazy przed atakiem Hamasu.

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Premier Izraela Binjamin Netanjahu nie zgodził się na wyeliminowanie przywódców Hamasu, choć służba bezpieczeństwa Szin Bet informowała go o takiej możliwości na trzy tygodnie przed atakiem z 7 października 2023 roku - podał w czwartek portal Times of Israel za Kanałem 12.

Izrael. Binjamin Netanjahu miał nowe dane przed atakiem? "Nie dał zgody"

Według najpopularniejszej izraelskiej stacji informacyjnej podczas spotkania z kierownictwem Szin Betu 14 września 2023 roku Netanjahu poruszył kwestię zabicia przywódców Hamasu w Strefie Gazy. Ówczesny szef służby Ronen Bar miał odpowiedzieć, że można to zrobić w ich biurach w Strefie Gazy.

Premier miał jednak stwierdzić, że taki nalot powinien zostać przeprowadzony dopiero po "poważnym ataku", a wcześniej należałoby rozważyć "coś mniejszego" - przekazał Kanał 12, powołując się na wysokiego rangą urzędnika uczestniczącego w spotkaniu.

Wsparcie dla Hamasu i spotkanie z wysłannikiem Kataru. W tle pozew o zniesławienie

W tym samym czasie Netanjahu miał polecić jednostce odpowiedzialnej za działania izraelskiego rządu na terytoriach palestyńskich (COGAT) rozważenie wsparcia gospodarczego dla Hamasu. Miało być ono finansowane przez Katar w zamian za utrzymanie spokoju w Strefie Gazy.

Według Kanału 12 przedstawiciele COGAT spotkali się w tej sprawie z katarskim wysłannikiem Mohammedem al-Emadim.

Trzy tygodnie później, 7 października 2023 roku, Hamas przeprowadził największy atak w historii Izraela, w którym zginęło około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych.

Rewelacje Kanału 12 pojawiły się dzień po tym, jak Ronen Bar złożył przeciwko Netanjahu pozew o zniesławienie, zarzucając mu próbę przerzucenia odpowiedzialności za napaść Hamasu.

Były szef Szin Betu przedstawił dokumenty dotyczące ponad 20 ostrzeżeń przed zagrożeniem ze Strefy Gazy, które przekazał premierowi w ciągu roku poprzedzającego atak. Według Bara premier ignorował te ostrzeżenia, ponieważ dążył do utrzymania spokoju w Strefie Gazy za wszelką cenę, co pozwoliło Hamasowi rozbudowywać potencjał militarny.



