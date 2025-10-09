W skrócie W strefie zakazu lotów nad bazą NATO w Geilenkirchen zauważono niezidentyfikowanego drona.

Służby natychmiast podjęły działania, przeszukano teren, jednak nie odnaleziono drona ani jego operatora.

Baza NATO podniosła poziom bezpieczeństwa, podkreślając wagę incydentu w kontekście wojny w Ukrainie.

W środę wieczorem w strefie zakazu lotów wokół bazy NATO w niemieckim mieście Geilenkirchen (Nadrenia Północna-Westfalia) zarejestrowano niezidentyfikowany bezzałogowy statek powietrzny - poinformował tygodnik "Spiegel".

Według wewnętrznej notatki cytowanej przez gazetę dron miał lecieć na niskiej wysokości nad pasem startowym przez około minutę.

Niemcy. Niezidentyfikowany obiekt nad bazą NATO. Służby interweniowały natychmiast

Zgłoszenie wywołało natychmiastową reakcję służb. Żandarmeria wojskowa niezwłocznie poinformowała o incydencie policję i uruchomiono procedury bezpieczeństwa.

Personel bazy oraz służby porządkowe przeszukiwały teren i jego okolice, jednak - jak podaje "Spiegel" - mimo intensywnych działań nie odnaleziono ani samego drona, ani jego operatora. Zarządzono jednak "zaostrzenie środków bezpieczeństwa".

W czwartek rzecznik bazy potwierdził w rozmowie z gazetą, że po wykryciu urządzenia przeprowadzono przeszukanie obiektu, które nie przyniosło rezultatu.

Przedstawiciel bazy podkreślił jednocześnie, że w warunkach "zwiększonej czujności" każde zgłoszenie dotyczące dronów jest traktowane poważnie, ale dodał też, iż czułe systemy nadzoru mogą czasami generować fałszywe alarmy.

Baza NATO podnosi poziom bezpieczeństwa. Jest pilnie strzeżona przez Bundeswehrę

Baza NATO w Geilenkirchen ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania Sojuszu - stacjonują tam samoloty rozpoznawcze AWACS, rozpoznawalne po charakterystycznym radomie w kształcie "grzyba" nad kadłubem.

Maszyny te odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO, zwłaszcza w kontekście ryzyka i napięć związanych z wojną w Ukrainie. Z tego powodu obiekt jest jednym z najbardziej chronionych miejsc Bundeswehry.

W ostatnim czasie baza w ramach środka zapobiegawczego kilkukrotnie podnosiła stopień bezpieczeństwa. Podstawą podjęcia takiej decyzji miały być dane wywiadowcze wskazujące na możliwe zagrożenie, w tym akty sabotażu.

