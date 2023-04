Jak ustaliła "Izwiestija", zatrzymany to 40-letni Dimitrij Bauman z Jarosławia. Mężczyzna próbował przejść z bronią przez punkt kontrolny w rosyjskim MON. Miał głośno krzyczeć i wymachiwać rękami. Intruz został zatrzymany, nie potrafił wyjaśnić swoich motywów.

Mężczyzna został przewieziony na komisariat, gdzie miał dobrowolnie oddać broń. Nie ma informacji o osobach rannych.

Rosja: Mężczyzna z bronią w MON

Broń, którą napastnik miał przy sobie, to według TASS pistolet pneumatyczny. "Wobec zatrzymanego sporządzono protokół z artykułu o drobnym chuligaństwie i skierowano go na badania do oddziału psychiatrycznego" - przekazano.

"Władze Moskwy i Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej nie skomentowały incydentu" - pisze niezależny portal Meduza.

To kolejny tego typu incydent w Moskwie. 6 lutego policja zatrzymała mężczyznę, który próbował wykraść ciało Włodzimierza Lenina z moskiewskiego mauzoleum w Moskwie. Sprawca został wysłany na przymusowe leczenie do jednej ze stołecznych klinik.



