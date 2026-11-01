W skrócie Rosyjska FSB zatrzymała nieletniego obywatela, podejrzanego o planowanie ataku terrorystycznego w moskiewskim rezerwacie muzealnym Carycyno.

Służby przekazały podziękowania stronie amerykańskiej za przekazanie ostrzeżenia o wiarygodnym zagrożeniu terrorystycznym, które mogło spowodować liczne ofiary.

W sobotę 31 października teren rezerwatu ewakuowano w trakcie koncertu, a obiekt został zamknięty dla zwiedzających z powodu działań służb bezpieczeństwa.

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Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała o zatrzymaniu nieletniego obywatela Rosji, podejrzewanego o grożenie przeprowadzeniem ataku terrorystycznego w moskiewskim rezerwacie muzealnym Carycyno.

Jak podała agencja Reuters, FSB potwierdziła, że otrzymała od strony amerykańskiej informacje o planowanym ataku.

"Jesteśmy wdzięczni stronie amerykańskiej za udostępnienie informacji" - przekazano w oświadczeniu służb.

Wcześniej ambasada USA w Moskwie wydała pilne ostrzeżenie dotyczące zagrożenia, które mogło spowodować liczne ofiary. Niebezpieczeństwo miało wystąpić w sobotę 31 października na terenie rezerwatu muzealnego Carycyno.

Alarm w Moskwie. Ambasada USA ostrzegła przed zagrożeniem

"Ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie posiada informacje o wiarygodnym zagrożeniu, które może spowodować liczne ofiary, mającym miejsce DZISIAJ, 31 października, w muzeum-rezerwacie Carycyno" - poinformowała amerykańska placówka.

Ambasada przekazała również, że rząd USA współpracuje z rosyjskimi władzami w celu podjęcia odpowiednich działań. Zaapelowała do ludzi o unikanie zagrożonego obszaru, zachowanie czujności i stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Rosyjska FSB potwierdziła agencji TASS, że informacje o przygotowywanym zamachu otrzymała za pośrednictwem kanałów partnerskich. Służby podjęły działania w związku z przekazanym ostrzeżeniem.

Ewakuacja podczas koncertu. Carycyno zamknięto dla zwiedzających

W sobotę rezerwat został ewakuowany w trakcie koncertu muzyczki Liliji Pieczonkiny. Artystka relacjonowała, że komunikat o konieczności opuszczenia obiektu pojawił się, gdy wykonywała ostatni utwór.

- Właśnie gdy grałam ostatni utwór programu, z głośników popłynęła informacja o ewakuacji - powiedziała dla rosyjskich mediów.

Jak podał kanał Baza w serwisie Telegram, na miejsce skierowano około 50 funkcjonariuszy organów ścigania, a okolica była patrolowana przez policyjne pojazdy. Pracownicy ochrony informowali natomiast, że rezerwat zamknięto z "przyczyn technicznych".

Carycyno to rozległy kompleks pałacowo-parkowy w Moskwie, którego historia sięga czasów Katarzyny II. Obecnie odbywają się tam wystawy, koncerty i inne wydarzenia kulturalne.

Reuters przypomina, że w marcu 2024 roku Stany Zjednoczone ostrzegały przed zagrożeniem terrorystycznym w Moskwie. Kilka dni później, 22 marca, doszło do ataku na salę koncertową Crocus City Hall. Zginęło wówczas 145 osób, a setki zostały ranne.

Źródło: Reuters, Interfax



