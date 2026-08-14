W skrócie Sojusznicze myśliwce zestrzeliły drona, który w nocy przekroczył granicę powietrzną Łotwy.

Po wydaniu alarmu przez łotewską armię sytuacja została szybko opanowana i alert odwołano.

Siły zbrojne Finlandii wprowadziły tymczasową strefę ograniczenia ruchu lotniczego i morskiego ze względu na potencjalne wtargnięcie dronów.

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Po godz. 3 w nocy z czwartku na piątek łotewska armia wydała komunikat o zagrożeniu powietrznym. "Schroń się w bezpiecznym miejscu w pomieszczeniach zamkniętych i stosuj zasadę dwóch ścian" - polecono.

Obywatelom Łotwy polecono, by w przypadku zauważenia nisko lecącego lub podejrzanego obiektu niezwłocznie powiadomić służby i nie zbliżać się do niego. Jednocześnie do akcji wkroczyły sojusznicze myśliwce.

Dron zestrzelony w przestrzeni Łotwy. Alarm w kraju NATO

Niecałą godzinę później na platformie X odwołano alert, informując o neutralizacji zagrożenia.

"Samoloty sojuszników pomyślnie zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny, który wleciał w przestrzeń powietrzną!" - napisano. Wojsko nie wskazało pochodzenia drona ani jego typu. Dodatkowe informacje mają zostać przedstawione później.

Finlandia ze strefą ograniczenia ruchu

Finlandia, również członek NATO i Unii Europejskiej, mniej więcej w tym samym czasie ogłosiła ustanowienie strefy ograniczonego ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej Zatoce Fińskiej. Jak poinformowały fińskie siły zbrojne na platformie X, to środek ostrożności z powodu możliwego wtargnięcia dronów.

Od początku wojny Rosji z Ukrainą kraje sąsiadujące wydają alerty o zagrożeniach powietrznych i zgłaszają naruszenia przestrzeni przez bezzałogowce.

Agencja Reutera wskazuje, że od czasu rosyjskiej agresji wobec Kijowa Finlandia zaostrzyła ochronę elektrowni i infrastruktury gazowej, obawiając się, że Moskwa może przekierować ukraińskie drony na te obiekty. Celem Kremla jest prowokowanie NATO.



