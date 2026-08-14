Alarm w dwóch państwach NATO. Poderwano sojusznicze myśliwce

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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Sojusznicze myśliwce zestrzeliły drona, który w nocy wtargnął w przestrzeń powietrzną Łotwy. Tamtejsze siły zbrojne wydały wcześniej alert, nakazując schronienie się w bezpiecznym miejscu. Z kolei Finlandia poinformowała o ustanowieniu tymczasowej strefy ograniczenia ruchu lotniczego i morskiego.

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Myśliwiec F-16 z dopalaczem startuje z pasa lotniska o zmierzchu, widoczne hangary w tle.
Myśliwiec sił NATO. Zdj. ilustracyjneMEHMET FUTSI / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Sojusznicze myśliwce zestrzeliły drona, który w nocy przekroczył granicę powietrzną Łotwy.
  • Po wydaniu alarmu przez łotewską armię sytuacja została szybko opanowana i alert odwołano.
  • Siły zbrojne Finlandii wprowadziły tymczasową strefę ograniczenia ruchu lotniczego i morskiego ze względu na potencjalne wtargnięcie dronów.
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Po godz. 3 w nocy z czwartku na piątek łotewska armia wydała komunikat o zagrożeniu powietrznym. "Schroń się w bezpiecznym miejscu w pomieszczeniach zamkniętych i stosuj zasadę dwóch ścian" - polecono.

Obywatelom Łotwy polecono, by w przypadku zauważenia nisko lecącego lub podejrzanego obiektu niezwłocznie powiadomić służby i nie zbliżać się do niego. Jednocześnie do akcji wkroczyły sojusznicze myśliwce.

Dron zestrzelony w przestrzeni Łotwy. Alarm w kraju NATO

Niecałą godzinę później na platformie X odwołano alert, informując o neutralizacji zagrożenia.

"Samoloty sojuszników pomyślnie zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny, który wleciał w przestrzeń powietrzną!" - napisano. Wojsko nie wskazało pochodzenia drona ani jego typu. Dodatkowe informacje mają zostać przedstawione później.

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Finlandia ze strefą ograniczenia ruchu

Finlandia, również członek NATO i Unii Europejskiej, mniej więcej w tym samym czasie ogłosiła ustanowienie strefy ograniczonego ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej Zatoce Fińskiej. Jak poinformowały fińskie siły zbrojne na platformie X, to środek ostrożności z powodu możliwego wtargnięcia dronów.

Od początku wojny Rosji z Ukrainą kraje sąsiadujące wydają alerty o zagrożeniach powietrznych i zgłaszają naruszenia przestrzeni przez bezzałogowce.

Agencja Reutera wskazuje, że od czasu rosyjskiej agresji wobec Kijowa Finlandia zaostrzyła ochronę elektrowni i infrastruktury gazowej, obawiając się, że Moskwa może przekierować ukraińskie drony na te obiekty. Celem Kremla jest prowokowanie NATO.

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