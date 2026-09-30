W skrócie 39-latek został zatrzymany przed bramą bazy lotniczej Leeuwarden po zgłoszeniu, że posiada bombę.

Na miejscu przeprowadzono ewakuację oraz wielogodzinną kontrolę torby, w której nie stwierdzono materiałów wybuchowych.

Baza Leeuwarden jest ważnym ośrodkiem holenderskich sił powietrznych, gdzie stacjonują myśliwce F-35 i bezzałogowe MQ-9 Reaper.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło w środę około godz. 12:15. 39-latek pojawił się przed główną bramą wojskowej bazy lotniczej w Leeuwarden. Według holenderskiej agencji ANP powiedział pracownikom ochrony, że ma przy sobie bombę.

Następnie postawił na ziemi torbę i zaczął wyjmować z niej przedmioty, które - jak relacjonują holenderskie media - na pierwszy rzut oka mogły przypominać elementy ładunku wybuchowego. Ochrona potraktowała zagrożenie poważnie i zatrzymała mężczyznę, a następnie zawiadomiła Królewską Marechaussee, czyli holenderską żandarmerię wojskową.

Alarm w bazie Leeuwarden. Na miejsce wezwano saperów

Okolice głównej bramy zostały zamknięte, a osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ewakuowano. Do akcji skierowano Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), czyli wojskowy zespół zajmujący się neutralizowaniem materiałów wybuchowych.

Specjaliści przez kilka godzin sprawdzali pozostawioną przez 39-latka torbę. Akcja zakończyła się około godz. 16. W środku nie znaleziono materiałów wybuchowych ani innych niebezpiecznych substancji. Nie podano natomiast, jakie dokładnie przedmioty znajdowały się w bagażu mężczyzny.

Po zakończeniu pracy saperów teren został ponownie udostępniony. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sprawę i okoliczności zachowania zatrzymanego 39-latka wyjaśnia Królewska Marechaussee.

Ważna baza holenderskich sił powietrznych

Leeuwarden jest jedną z kluczowych baz holenderskich sił powietrznych. Stacjonują tam myśliwce F-35, a od 2022 roku również bezzałogowe samoloty MQ-9 Reaper. Baza należy do Air Combat Command holenderskich sił zbrojnych.

Z Leeuwarden prowadzone są m.in. szkolenia i ćwiczenia myśliwców F-35, w tym przygotowania do prowadzenia działań przeciwko celom naziemnym oraz misji obrony powietrznej.



