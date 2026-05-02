W skrócie Niezidentyfikowani napastnicy porwali tankowiec Eureka u wybrzeży Jemenu w Zatoce Adeńskiej i skierowali go w stronę Somalii.

Jemeńska straż przybrzeżna prowadzi działania mające na celu monitorowanie i odzyskanie jednostki oraz zapewnienie bezpieczeństwa załodze.

Według raportu misji morskiej Unii Europejskiej liczba ataków pirackich u wybrzeży Somalii ponownie wzrosła w ostatnich tygodniach.

Jemeńska straż przybrzeżna poinformowała, że w sobotę niezidentyfikowani napastnicy porwali tankowiec u wybrzeży Jemenu w Zatoce Adeńskiej i skierowali go w stronę Somalii.

Jak poinformowała agencja Reutera, statek Eureka został porwany w rejonie prowincji Szabwa. Uzbrojeni mężczyźni weszli na pokład, przejęli kontrolę nad jednostką, a następnie zmienili jej kurs.

Agencja AFP, powołując się straż przybrzeżną, poinformowała, że tankowiec został namierzony i obecnie trwa badanie okoliczności tego ataku.

"Lokalizacja tankowca została ustalona. Trwają prace mające na celu jego monitorowanie i podjęcie niezbędnych działań w celu jego odzyskania i zapewnienia bezpieczeństwa jego załodze" - poinformowała jemeńska straż przybrzeżna.

Nie podano liczby ani narodowości członków załogi.

Według serwisu Marine Traffic Eureka to tankowiec do przewozu produktów naftowych pływający pod banderą Togo, który pod koniec marca miał znajdować się w porcie Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dodajmy, że brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO poinformowała w sobotę o podejrzanej aktywności w pobliżu prowincji Szabwa. "Kapitan masowca zgłosił, że zbliżyła się do niego na odległość 500 metrów jedna mała łódź o zielonym kadłubie, której towarzyszył jeden biały kuter rybacki" - czytamy w komunikacie.

Na ten moment nie wiadomo, czy zgłoszenie, które wpłynęło do UKMTO, ma związek z informacjami przekazanymi przez jemeńską straż przybrzeżną. "Statkom zaleca się zachowanie ostrożności podczas tranzytu i zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań" - podkreśliła brytyjska agencja.

Piractwo. Wzrosła liczba ataków u wybrzeży Somalii

Przypomnijmy, że piractwo było bardzo rozpowszechnione u wybrzeży Somalii na początku XXI wieku. Jego szczyt przypadł z kolei na 2011 rok, gdy odnotowano setki ataków. Ostatecznie proceder ten został znacząco ograniczony dzięki rozmieszczeniu międzynarodowych sił morskich i nowym taktykom stosowanym przez żeglugę handlową.

Mimo to - jak wynika z raportu misji morskiej Unii Europejskiej rozmieszczonej u wybrzeży Somalii - w ostatnich tygodniach liczba ataków ponownie wzrosła. Tylko pod koniec kwietnia odnotowano trzy.

Od 28 lutego żegluga w tym regionie jest także zakłócona ze względu na wojnę USA i Izraela z Iranem. Jak przekazała AFP, nie ma jednak żadnych bezpośrednich przesłanek, że sobotnie porwanie statku miało związek z konfliktem.

Źródła: AFP, Reuters

