Alarm u sąsiada Polski. Siły NATO w akcji, zestrzelono drona

W skrócie Po północy w litewskiej przestrzeni powietrznej zestrzelono drona, który prawdopodobnie przyleciał z Białorusi.

Dron został zniszczony przez myśliwce NATO, a na miejsce udali się policjanci i żandarmeria wojskowa w celu zbadania modelu urządzenia.

Według litewskiego NKVC nie ma informacji o ofiarach ani szkodach, a to pierwszy tego typu incydent w litewskiej przestrzeni powietrznej.

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We wtorek po północy Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) poinformowało o zestrzeleniu drona w litewskiej przestrzeni powietrznej.

- Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi - podała agencja BNS. Początkowo po wykryciu drona przez radary ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok oraz Kowna.

Litwa. Siły NATO zestrzeliły obcego drona

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda skomentował sytuację na portalu X. "Dron, który właśnie wkroczył do litewskiej przestrzeni powietrznej, został zniszczony przez myśliwce NATO. Dziękuję personelowi sił sojuszniczych za szybką reakcję" - napisał.

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"Wraz z zintensyfikowaniem przez Rosję agresji przeciwko Ukrainie, taka gotowość jest kluczowa dla naszego regionu. Wspólnie z naszymi sojusznikami, Litwa będzie bronić swojej przestrzeni powietrznej" - oświadczył litewski lider.

"Obrona powietrzna NATO zareagowała - zagrożenie zostało zneutralizowane. Około godziny 00:20 włoskie myśliwce wystartowały z Szawlów i zestrzeliły zidentyfikowanego drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Znaleziono szczątki drona, a miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Dziękujemy, sojusznicy!" - przekazano z kolei na oficjalnym profilu litewskich sił zbrojnych.

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Pierwszy taki incydent w historii. Akcja służb, brak informacji o ofiarach

Jak przekazało litewskim mediom kierownictwo NKVC, dron został zestrzelony nad obszarami wiejskimi i nie ma dotąd informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców ani o wyrządzonych szkodach.

Poinformowano również, że na miejsce zdarzenia udali się funkcjonariusze policji oraz żandarmerii wojskowej, którzy będą badać, jaki model drona został zestrzelony.

W związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainę władze Litwy w ostatnich miesiącach wielokrotnie wydawały ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu powietrznym. Zestrzelenia drona w litewskiej przestrzeni powietrznej było pierwszym tego rodzaju przypadkiem.



