Alarm powietrzny na Łotwie przy granicy z Rosją. Siły NATO zestrzeliły drona

W skrócie Łotewskie władze ogłosiły alarm powietrzny w pobliżu granicy z Rosją i wezwały mieszkańców do pozostania w domach oraz obserwowania oficjalnych komunikatów.

Zestrzelony został dron, który wleciał na terytorium Łotwy, a alarm dotyczący zagrożenia został następnie odwołany.

Wcześniej doszło do incydentu z udziałem ukraińskich dronów, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy i spowodowały zmiany na stanowiskach rządowych.

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Jak wskazano w oficjalnym komunikacie, ostrzeżenia obowiązywały dla powiatów w pobliżu miast Lucyn, Rzeżyca, Balvi i Aluksne we wschodniej części Łotwy.

W związku z zagrożeniem poderwane zostały myśliwce NATO.

Dron na terytorium Łotwy zestrzelony przez siły NATO

"Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej informują o zagrożeniu powietrznym w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Znajdź bezpieczne miejsce schronienia, jeśli zauważysz nisko latający i podejrzany obiekt, nie zbliżaj się do niego i dzwoń pod 112. Zostaniesz poinformowany/a, gdy zagrożenie minie" - przekazała armia.

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Według rzecznika łotewskiej armii "co najmniej jeden dron" wleciał na terytorium Łotwy, który został zestrzelony przez siły NATO.

Po strąceniu drona strona łotewska poinformowała, że alarm z powodu zagrożenia przestrzeni powietrznej został odwołany.

Drony nad Łotwą i Mołdawią. Poderwano myśliwce

Do podobnego zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek w Mołdawii. Jak podało tamtejsze Ministerstwo Obrony, na które powołuje się Reuters, dron przeleciał nad terytorium kraju, a jego fragmenty "ze śladami eksplozji znaleziono na polu w pobliżu wschodniej wsi Łopatna, niedaleko granicy z Ukrainą".

Mołdawskie władze przekazały, że fragmenty drona są badane w celu ustalenia ich pochodzenia, a także okoliczności incydentu, do którego doszło w poniedziałek.

"To wskazuje na zagrożenia i konsekwencje, jakie agresywne działania Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie niosą dla bezpieczeństwa regionalnego i państw sąsiednich" - przekazano w rządowym komunikacie.

To kolejny w ostatnim czasie incydent z bezzałogowcami, do którego doszło na terenie Łotwy. 7 maja w przestrzeń powietrzną Łotwy wtargnęła grupa bezzałogowców, a jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca.

Jak później ustalono, były to dwa ukraińskie bezzałogowce, wystrzelone przeciwko celom w Rosji. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, ale doprowadziło ono do dymisji ministra obrony Andrisa Sprudsa. Kilka dni później o rezygnacji z zajmowanego stanowiska poinformowała premier Łotwy Evika Siliņa.

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