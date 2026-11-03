Alarm po anonimowych zgłoszeniach. Lądowanie przy asyście myśliwców

Michał Blus

Michał Blus

Dwa samoloty pasażerskie lądowały awaryjnie na rzymskim lotnisku Fiumicino. Maszyny sprowadzono na ziemię przy eskorcie wojskowych myśliwców. Powodem lądowania były informacje o ładunkach wybuchowych na pokładach. Wcześniej alarmy bombowe spowodowały zakłócenia na dwóch warszawskich lotniskach.

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Samolot pasażerski linii Ryanair na płycie lotniska, zdjęcie ilustracyjne
Dwa samoloty lądowały awaryjnie na lotnisku w Rzymie/ Zdj. ilustracyjneALBERTO PIZZOLIAFP

Władze lotniska Fiumicino otrzymały anonimowy sygnał o ładunkach wybuchowych na pokładzie dwóch samolotów linii Ryanair lecących z Portugalii i Irlandii.

W ramach nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa maszyny do chwili lądowania na rzymskim lotnisku były eskortowane przez myśliwce, a na płycie lotniska czekali saperzy.

Kontrola pasażerów, bagaży i obu samolotów maszyn nie potwierdziła zagrożenia.

Wcześniej we wtorek samolot lecący z Izraela musiał lądować awaryjnie w Sofii z powodu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Władze Bułgarii przekazały, że zgłoszenie jest sprawdzane.

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Dwa alarmy bombowe na pokładach samolotów. Maszyny lądowały w Warszawie

We wtorek alarmy bombowe spowodowały zakłócenia ruchu lotniczego w Polsce., otwiera się w nowym oknie Samolot z Londynu do Warszawy został skierowany na lotnisko w Modlinie, a maszyna lecąca z Danii została skontrolowana po lądowaniu na Lotnisku Chopina.

- Do służb lotniskowych wpłynęła informacja o możliwym podłożeniu ładunków wybuchowych, ale nie zostało doprecyzowane, w którym samolocie - wyjaśnił Piotr Rudzki, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina.

W Modlinie wylądował Boeing 737 MAX z 181 osobami na pokładzie. Port zamknięto na ok. 2 godziny w związku z działaniami prowadzonymi przez służby.

Na lotnisku Chopina służby sprawdzały samolot z Kopenhagi. Jeden pas startowy został wyłączony z użytku. W obu przypadkach służby nie potwierdziły zagrożenia.

Dzień wcześniej samolot linii Wizz Air, lecący z Londynu do Sofii, został przekierowany do Budapesztu po zgłoszeniu o bombie na pokładzie.

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