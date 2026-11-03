Władze lotniska Fiumicino otrzymały anonimowy sygnał o ładunkach wybuchowych na pokładzie dwóch samolotów linii Ryanair lecących z Portugalii i Irlandii.

W ramach nadzwyczajnych procedur bezpieczeństwa maszyny do chwili lądowania na rzymskim lotnisku były eskortowane przez myśliwce, a na płycie lotniska czekali saperzy.

Kontrola pasażerów, bagaży i obu samolotów maszyn nie potwierdziła zagrożenia.

Wcześniej we wtorek samolot lecący z Izraela musiał lądować awaryjnie w Sofii z powodu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Władze Bułgarii przekazały, że zgłoszenie jest sprawdzane.

Dwa alarmy bombowe na pokładach samolotów. Maszyny lądowały w Warszawie

We wtorek alarmy bombowe spowodowały zakłócenia ruchu lotniczego w Polsce., otwiera się w nowym oknie Samolot z Londynu do Warszawy został skierowany na lotnisko w Modlinie, a maszyna lecąca z Danii została skontrolowana po lądowaniu na Lotnisku Chopina.

- Do służb lotniskowych wpłynęła informacja o możliwym podłożeniu ładunków wybuchowych, ale nie zostało doprecyzowane, w którym samolocie - wyjaśnił Piotr Rudzki, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskich Portów Lotniczych i Lotniska Chopina.

W Modlinie wylądował Boeing 737 MAX z 181 osobami na pokładzie. Port zamknięto na ok. 2 godziny w związku z działaniami prowadzonymi przez służby.

Na lotnisku Chopina służby sprawdzały samolot z Kopenhagi. Jeden pas startowy został wyłączony z użytku. W obu przypadkach służby nie potwierdziły zagrożenia.

Dzień wcześniej samolot linii Wizz Air, lecący z Londynu do Sofii, został przekierowany do Budapesztu po zgłoszeniu o bombie na pokładzie.



