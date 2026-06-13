W skrócie Szwedzkie Siły Zbrojne dwukrotnie wysłały myśliwce po wykryciu rosyjskich bombowców w pobliżu Morza Bałtyckiego.

Szwedzkie samoloty zidentyfikowały rosyjskie maszyny i śledziły je do momentu, aż uznano, że oddaliły się wystarczająco daleko. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej.

Incydent był powodem do podjęcia działań również przez Danię. Rosyjskie bombowce odleciały w kierunku Królewca.

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O incydencie poinformowały w sobotę szwedzkie Siły Zbrojne. Z opublikowanego komunikatu wynika, że w piątek zespoły reagowania na incydenty wykryły dwa rosyjskie myśliwce w pobliżu szwedzkiej przestrzeni powietrznej w południowej i północnej części Morza Bałtyckiego. Były to maszyny Su-24 (kod NATO: Fencer) i Su-34 (kod NATO: Fullback).

W odpowiedzi na tę sytuację armia Szwecji podjęła decyzję o przeprowadzeniu operacji z udziałem samolotów Saab JAS 39 Gripen. Celem akcji było "przechwycenie rosyjskich samolotów bojowych".

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Rosyjskie bombowce w pobliżu Szwecji. Poderwano myśliwce

Rzeczniczka prasowa szwedzkich Sił Zbrojnych Hanna Heurlin w rozmowie ze stacją SVT poinformowała, że na ten moment nie wiadomo, dlaczego rosyjskie bombowce pojawiły się w okolicach ich przestrzeni powietrznej. - Uważamy, że sprawa jest bardzo poważna - dodała.

Heurlin ujawniła także, jak przebiegała cała akcja. Podkreśliła przy tym, że dla szwedzkiego wojska była to okazja, aby "wykazać się".

Z relacji rzeczniczki wynika, że szwedzkie maszyny najpierw zidentyfikowały rosyjskie samoloty, a następnie podążały za nimi do momentu, gdy uznano, że znajdują się w akceptowalnej odległości.

Rosyjskie bombowce odleciały w kierunku Królewca. Obwód graniczy z Polską

Szwedzkie wojsko twierdzi, że maszyny odleciały w kierunku Królewca, czyli rosyjskiej enklawy graniczącej z Polską.

- Stale monitorujemy naszą przestrzeń powietrzną i okolicę - podkreśliła Heurlin. Według tamtejszych Sił Zbrojnych przestrzeń powietrzna Szwecji nie została naruszona.

Dodajmy, że - jak poinformowała stacja SVT - w związku z incydentem na południu Morza Bałtyckiego, z Danii także wystartował myśliwiec, aby bronić wspólnej przestrzeni powietrznej NATO.

- Operacja prowadzona była w sposób skoordynowany i zdecydowany, aby zabezpieczyć terytorium sojuszu - zakończyła rzeczniczka prasowa szwedzkich Sił Zbrojnych.

Źródła: SVT, Agencja Anadolu





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