Alarm nad Bałtykiem. Raz za razem wysyłali myśliwce za Rosjanami

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Szwedzkie Siły Zbrojne dwukrotnie podrywały swoje myśliwce w związku z pojawieniem się rosyjskich bombowców w rejonie Morza Bałtyckiego. Rzeczniczka armii określiła incydenty mianem poważnych. Po wszystkim samoloty należące do Kremla odleciały w kierunku graniczącego z Polską obwodu królewieckiego.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Saab JAS 39 Gripen
Szwecja: Myśliwce Saab JAS 39 Gripen brały udział w akcjach przechwycenia rosyjskich bombowców nad Morzem BałtyckimJONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / AFPAFP

W skrócie

  • Szwedzkie Siły Zbrojne dwukrotnie wysłały myśliwce po wykryciu rosyjskich bombowców w pobliżu Morza Bałtyckiego.
  • Szwedzkie samoloty zidentyfikowały rosyjskie maszyny i śledziły je do momentu, aż uznano, że oddaliły się wystarczająco daleko. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej.
  • Incydent był powodem do podjęcia działań również przez Danię. Rosyjskie bombowce odleciały w kierunku Królewca.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

O incydencie poinformowały w sobotę szwedzkie Siły Zbrojne. Z opublikowanego komunikatu wynika, że w piątek zespoły reagowania na incydenty wykryły dwa rosyjskie myśliwce w pobliżu szwedzkiej przestrzeni powietrznej w południowej i północnej części Morza Bałtyckiego. Były to maszyny Su-24 (kod NATO: Fencer) i Su-34 (kod NATO: Fullback).

W odpowiedzi na tę sytuację armia Szwecji podjęła decyzję o przeprowadzeniu operacji z udziałem samolotów Saab JAS 39 Gripen. Celem akcji było "przechwycenie rosyjskich samolotów bojowych".

Rosyjskie bombowce w pobliżu Szwecji. Poderwano myśliwce

Rzeczniczka prasowa szwedzkich Sił Zbrojnych Hanna Heurlin w rozmowie ze stacją SVT poinformowała, że na ten moment nie wiadomo, dlaczego rosyjskie bombowce pojawiły się w okolicach ich przestrzeni powietrznej. - Uważamy, że sprawa jest bardzo poważna - dodała.

Heurlin ujawniła także, jak przebiegała cała akcja. Podkreśliła przy tym, że dla szwedzkiego wojska była to okazja, aby "wykazać się".

Z relacji rzeczniczki wynika, że szwedzkie maszyny najpierw zidentyfikowały rosyjskie samoloty, a następnie podążały za nimi do momentu, gdy uznano, że znajdują się w akceptowalnej odległości.

Zobacz również:

USA ograniczą obecność wojskową w Europie. Wyciekł dokument
Świat

USA planują radykalne cięcia? Chodzi o kluczowy dla Europy sprzęt

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Rosyjskie bombowce odleciały w kierunku Królewca. Obwód graniczy z Polską

Szwedzkie wojsko twierdzi, że maszyny odleciały w kierunku Królewca, czyli rosyjskiej enklawy graniczącej z Polską.

- Stale monitorujemy naszą przestrzeń powietrzną i okolicę - podkreśliła Heurlin. Według tamtejszych Sił Zbrojnych przestrzeń powietrzna Szwecji nie została naruszona.

Dodajmy, że - jak poinformowała stacja SVT - w związku z incydentem na południu Morza Bałtyckiego, z Danii także wystartował myśliwiec, aby bronić wspólnej przestrzeni powietrznej NATO.

- Operacja prowadzona była w sposób skoordynowany i zdecydowany, aby zabezpieczyć terytorium sojuszu - zakończyła rzeczniczka prasowa szwedzkich Sił Zbrojnych.

Źródła: SVT, Agencja Anadolu

Zobacz również:

Ukraina uderzyła w mosty prowadzące na Krym
Wojna w Ukrainie

Ukraina uderzyła w most pontonowy na Krymie. "Ruch całkowicie zablokowany"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Prezydenci i premierzy". Komorowski o gali UFC przed Białym Domem: Widowisko dosyć prymitywnePolsat News

Najnowsze