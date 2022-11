Samolot wystartował z Poznania w niedzielę wieczorem i na polecenie linii lotniczej około godziny 22.00 wylądował awaryjnie na lotnisku w Paderborn - poinformowały niemieckie służby.



Jak podaje Westdeutscher Rundfunk, na pokładzie znajdowało się ponad 200 pasażerów. Wszyscy spędzili noc na lotnisku.

Akcja przeszukania maszyny, w której brały udział także psy, trwała jeszcze rano, a lotnisko pozostawało zamknięte.

"Nie znaleziono niczego podejrzanego" - zapewniła agencję dpa rzeczniczka policji. Informację o zagrożeniu przekazała strona polska.

Reklama

- Sprawę alarmu bombowego badają służby lotnicze jak i państwowe - poinformował Interię rzecznik prasowy lotniska Poznań-Ławica Błażej Patryn.

Alarm bombowy na pokładzie. Drugi taki incydent

To już druga taka sytuacja w ciągu kilku dni. W sobotę samolot Ryanair lecący z Poznania do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Debreczynie we wschodnich Węgrzech, w eskorcie myśliwców Gripen.

Powodem również był alarm bombowy.



Na pokładzie znajdowało 148 pasażerów, którzy zostali ewakuowani w bezpieczne miejsce.

Po stwierdzeniu, że w samolocie nie ma bomby, krótko po północy w niedzielę samolot odleciał do Tel Awiwu. W związku z alarmem lotnisko zamknięto, jednak w tym czasie i tak nie było na nim zaplanowanych żadnych odlotów ani przylotów, więc ruch lotniczy nie został zakłócony.