Norwegia. Groźba podłożenia bomby w parlamencie. Akcja służb

Była premier Norwegii Erna Solberg znalazła się w tłumie osób stojących przed parlamentem. - Groźby zamachów bombowych są przerażające i taki jest ich cel. Ja zakładam, że policja ma kontrolę (nad incydentem - red.), wygląda na to, że tak. Miejmy więc nadzieję, że jest to ktoś, kto nie ma żadnych intencji , ale próbował zastraszyć - przekazała "VG".

Alarm bombowy w parlamencie. Kolejna groźba w ciągu dwóch dni

Administracja parlamentu wysłała do wszystkich pracowników wiadomości SMS. "Nic nie wskazuje na to, by przebywanie wewnątrz Stortingu było niebezpieczne" - głosi treść. Okazuje się, że środowy incydent nie jest odosobnionym przypadkiem. Jak przekazał lokalny dziennik, powołując się na policję, zaledwie we wtorek wieczorem norweski parlament otrzymał podobną groźbę na skrzynki mailowe.