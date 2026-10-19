W skrócie Samolot Austrian Airlines lecący z Tel Awiwu do Wiednia lądował awaryjnie w Sofii z powodu informacji o możliwej bombie na pokładzie.

Na pokładzie znajdowało się 51 pasażerów i sześciu członków załogi, a podczas lądowania samolot eskortował bułgarski myśliwiec MiG-29.

Po przeszukaniu samolotu pasażerowie otrzymali nowe bilety, a nikt nie odniósł obrażeń.

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Do incydentu doszło z udziałem samolotu Airbus A320 należącego do linii lotniczych Austrian Airlines podczas niedzielnego lotu z Tel Awiwu w Izraelu do Wiednia w Austrii. Na pokładzie samolotu znajdowało się 51 pasażerów oraz sześciu członków załogi.

W momencie, gdy maszyna znajdowała się w przestrzeni powietrznej Rumunii, pojawiła się informacja o tym, że na pokładzie może znajdować się bomba - potwierdziła linia lotnicza, nie podała jednak szczegółów.

W związku z możliwym zagrożeniem, po około 30 minutach samolot awaryjnie wylądował na lotnisku w stolicy Bułgarii - Sofii. Podczas podchodzenia do lądowania eskortował go bułgarski myśliwiec MiG-29.

W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Po wylądowaniu samolot został dokładnie przeszukany, a pasażerowie otrzymali bilety na nowy lot do Wiednia.

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Alarm bombowy. Samolot musiał awaryjnie lądować

To kolejny w ostatnich dniach niebezpieczny incydent z udziałem samolotu lecącego z lub do Izraela. 30 września podczas lotu linii FlyDubai na trasie Dubaj-Tel Awiw drugi pilot zaatakował pokładową siekierą kapitana samolotu.

Kapitanowi udało się jednak odeprzeć atak i otworzyć drzwi kokpitu. Wtedy na pomoc ruszyli mu pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika, a następnie pomogli kapitanowi odzyskać kontrolę nad maszyną, która ostatecznie wylądowała bezpiecznie w Tabuku w Arabii Saudyjskiej.

Z ustaleń służb wynika, że drugi pilot, który dopuścił się ataku najprawdopodobniej chciał doprowadzić do rozbicia się samolotu. Prawdopodobnie miał to być zamach terrorystyczny. Kapitan Smit Machchhar, który bezpiecznie sprowadził maszynę na ziemię został okrzyknięty bohaterem.



