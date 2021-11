Alaksandr Łukaszenka: brutalnie odpowiemy na sankcje i nie będziemy żartować

Oprac.: Paulina Sowa Świat

- Nie chcemy konfliktu na granicy, jest to dla nas absolutnie niekorzystne - powiedział we wtorek Alaksandr Łukaszenka. Zarzucił Polsce, że to jej "potrzebny jest konflikt". Zapowiedział jednocześnie, że brutalnie odpowie na nowe sankcje i "nie będzie żartować". Zaproponował też przewiezienie migrantów do Monachium drogą lotniczą.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka / Dmitry Astakhov / POOL / AFP / AFP