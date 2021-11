Alaksandr Łukaszenka: Białoruś pracuje nad odsyłaniem migrantów do państw pochodzenia

Pracujemy nad odsyłaniem migrantów do swoich państw - poinformował w poniedziałek Alaksandr Łukaszenka. Jak podkreślił, jego kraj nie chce, aby kryzys migracyjny na granicy z Polską przerodził się w konflikt. - To jest dla nas całkowicie niekorzystne - dodał. - Należy ostrożnie podchodzić do tego typu deklaracji - przyznał w rozmowie z Interią wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka / NIKOLAY PETROV / BELTA / AFP