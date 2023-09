Zorza polarna częściej i w większej liczbie miejsc

- Oczekuje się, że aktywność słoneczna będzie stale rosnąć aż do jesieni 2024 roku, kiedy prawdopodobieństwo pojawienia się zorzy polarnej, będzie największe - mówi Mark Miesch, naukowiec z Uniwersytetu Kolorado w Boulder oraz Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej.

Plamy słoneczne - ciemne, niskotemperaturowe, silnie magnetyczne obszary na powierzchni Słońca - tworzą pogodę kosmiczną, gdy zniekształcenia magnetyczne wyrzucają cząstki w przestrzeń kosmiczną. Aktywność ta, zwana koronalnym wyrzutem masy, wysyła cząstki na odległość ponad 94 milionów kilometrów, aż znajdą one słabe punkty w polu magnetycznym Ziemi, gdzie cząstki zderzą się z atmosferą planety i stworzą neonowe kolory, rozświetlając niebo.

"Obserwatorzy nieba są podekscytowani"

- Pogoda kosmiczna nie jest jedynym kluczowym czynnikiem. Równonoce jesienne i wiosenne prowadzą do większych zakłóceń w polu magnetycznym Ziemi - tłumaczy Miesch. - Dzieje się tak, ponieważ orientacja pola magnetycznego Ziemi kieruje jego wrażliwą część w stronę Słońca, co umożliwia cząstkom kosmicznym łatwiejszy dostęp do atmosfery ziemskiej - wyjaśnia.