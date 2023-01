Aktywista klimatyczny musi opłacić 20 tys. euro kary. Prosi o datki

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Za przyklejanie się do dróg i utrudnianie działań policji niemiecki aktywista klimatyczny musi zapłacić łącznie ponad 20 tys. euro kary. Choć 41-latek z tego powodu żyje bardzo oszczędnie, to wciąż nie starcza mu na opłacanie grzywien, więc prosi wszystkich zwolenników walki o czystą planetę, by wspomogli go datkami.

Zdjęcie Aktywista klimatyczny musi zapłacić 20 tys. euro kary, dlatego prosi o datki / BERND WEISSBROD / @BarbaraRose55/Twitter / AFP