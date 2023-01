Greta Thunberg skrytykowała niemieckich polityków

Na manifestacji jest szwedzka aktywistka Greta Thunberg, która skrytykowała niemieckich Zielonych za poparcie dla wyburzenia wioski Luetzerath i wydobycia węgla pod wsią. Powiedziała, że korporacje takie jak RWE (która będzie wydobywać węgiel), powinny brać odpowiedzialność za sposób, w jaki traktują ludzi.

"Fakt, że Zieloni idą na kompromis z takimi firmami, pokazuje, gdzie leżą ich priorytety" - oświadczyła szwedzka aktywistka klimatyczna w wywiadzie dla agencji dpa w sobotę.

Thunberg powiedziała, że zna Luetzerath z poprzedniej wizyty, ale wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. - To jest teraz zupełnie inne miejsce - mówiła. Odnosząc się do kraterowego krajobrazu sąsiedniego nadreńskiego obszaru węgla brunatnego, powiedziała: To naprawdę wygląda jak Mordor. (...) Pokazuje, z czym walczymy, czemu chcemy zapobiec. W powieści J.R.R. Tolkiena "Władca Pierścieni", Mordor to imperium zła.

Policja mówi o kilku tysiącach uczestników sobotniej demonstracji w obronie Luetzerath.