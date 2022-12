W komunikacie przekazanym mediom prokuratura dostrzega długofalową działalność grupy, "która charakteryzuje się jasnym podziałem ról i ciągłą strukturą".

Powodem środowego nalotu na członków grupy "Ostatniego pokolenia" były akcje przeprowadzane w okolicach rafinerii PCK w Schwedt niedaleko polsko-niemieckiej granicy. Doprowadziły one m.in. do przerwania dostaw ropy naftowej. Podczas przeszukań śledczy skonfiskowali liczne dokumenty, twarde dyski oraz laptopy. Po przeanalizowaniu materiałów dowodowych prokuratura podejmie decyzję w jakim kierunku pójdzie śledztwo.

Regularne blokady

Aktywiści "Ostatniego pokolenia" od kilku miesięcy regularnie blokują ulice i autostrady w różnych niemieckich miastach. Kilkukrotnie wkroczyli również na teren portów lotniczych w Berlinie i Monachium, zakłócając ruch lotniczy.

W ubiegłym tygodniu władze Monachium zakazały protestów do 8 stycznia przyszłego roku, jednak to nie zatrzymało aktywistów, którzy nadal prowadzą swoje akcje i zapowiadają kolejne, również w okresie świątecznym. Na ulicach miast coraz częściej dochodzi do agresywnych zachowań przede wszystkim ze strony kierowców, którzy na własną rękę próbują usuwać blokady.

Problemy z karaniem

Zaostrzenia prawa i zmiany strategii domagają się w Niemczech m.in. związki zawodowe policji. Ich zdaniem problemem są różne standardy prawne w niemieckich landach. Np. w Berlinie aktywiści trafiają do aresztu na kilka dni, a w Bawarii sędziowie wydają decyzję o kilkudziesięciodniowych aresztach.

Zgodnie z bawarską ustawą o zadaniach policji obywatele mogą być zatrzymani na okres do dwóch miesięcy na podstawie decyzji sędziego w celu zapobieżenia poważnemu wykroczeniu administracyjnemu lub przestępstwu.

Po ostatnich blokadach drogowych w Monachium kilku aktywistów klimatycznych w Bawarii jest w policyjnym areszcie. Zgodnie z decyzją sędziego spędzą tam od 8 do 30 dni.

Zdaniem przedstawicieli związku zawodowego policji GdP brak koordynacji między krajami związkowymi w zakresie zapobiegania zagrożeniom prowadzi do chaosu i dodatkowo motywuje protestujących do prowadzenia kolejnych akcji, za które nie ponoszą oni większych konsekwencji.



