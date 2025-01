Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w trakcie przedstawienia "Burza" według Williama Szekspira. Sigourney Weaver wciela się w nim w rolę księcia Prospero. Jest to jej debiut na West Endzie.

Aktywiści klimatyczni na deskach (teatru)

Podczas monologu wygłaszanego przez amerykańską gwiazdę dwoje aktywistów klimatycznych z organizacji Just Stop Oil weszło na scenę, trzymając transparent z napisem "Ponad 1,5 stopnia to globalny wrak".