Akty sabotażu w Niemczech. Przełom po kilku dniach obławy

Dziennik "Bild" podał, że Daniel V. wpadł w ręce policji we wtorek podczas kontroli w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Akwizgranu.

Jak przekazał "Die Welt", V. poruszał się pieszo i próbował ominąć barierę policyjną. Podjął jeszcze nieudaną próbę ucieczki.

Niemcy. Akty sabotażu, policja zatrzymała Daniela V.

Podczas przeszukania okazało się, że mężczyzna miał przy sobie ładunki wybuchowe. Kolejne znalezione zostały w namiocie rozbitym w zaroślach, niedaleko od miejsca zatrzymania.

"48-latek z Gevelsbergu jest podejrzewany o udział w działaniach sabotażowych oraz próbach sabotażu w stacjach transformatorowych i systemach wysokiego napięcia w Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii i Brandenburgii" - podał "Bild".

Intensywne poszukiwania sprawcy trwały od 3 września.

Listy wskazują motyw. Poszło o "kryzys klimatyczny"

Niemiecka media opublikowały fragmenty listów, których autorem miał być Daniel V. Zgodnie z ich treścią motywem działań sabotażowych była walka z kryzysem klimatycznym i sprzeciw wobec stosowania paliw kopalnych.

"Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych to przestępstwo" - twierdził 48-latek.

Szef policji w Brandenburgii zaznaczył, że zatrzymanie 48-latka jest "ważnym krokiem w śledztwie" dotyczącym serii aktów sabotażu związanych z niemiecką infrastrukturą energetyczną.

Źródło: "Bild", "Die Welt"



