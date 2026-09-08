Akty sabotażu w Niemczech. Przełom po kilku dniach obławy

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Niemiecka policja zatrzymała 48-letniego Daniela V., podejrzewanego o przeprowadzenie akcji sabotażowych w kilku elektrowniach. Według relacji mediów mężczyzna miał przy sobie ładunki wybuchowe.

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Radiowóz niemieckiej policji z boku, widoczny napis 'Polizei' i niebiesko-żółte pasy.
Radiowóz niemieckiej policji (Zdj. ilustracyjne)MATTHIAS BALKDPA

Dziennik "Bild" podał, że Daniel V. wpadł w ręce policji we wtorek podczas kontroli w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Akwizgranu.

Jak przekazał "Die Welt", V. poruszał się pieszo i próbował ominąć barierę policyjną. Podjął jeszcze nieudaną próbę ucieczki.

Niemcy. Akty sabotażu, policja zatrzymała Daniela V.

Podczas przeszukania okazało się, że mężczyzna miał przy sobie ładunki wybuchowe. Kolejne znalezione zostały w namiocie rozbitym w zaroślach, niedaleko od miejsca zatrzymania.

"48-latek z Gevelsbergu jest podejrzewany o udział w działaniach sabotażowych oraz próbach sabotażu w stacjach transformatorowych i systemach wysokiego napięcia w Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii i Brandenburgii" - podał "Bild".

Intensywne poszukiwania sprawcy trwały od 3 września.

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Listy wskazują motyw. Poszło o "kryzys klimatyczny"

Niemiecka media opublikowały fragmenty listów, których autorem miał być Daniel V. Zgodnie z ich treścią motywem działań sabotażowych była walka z kryzysem klimatycznym i sprzeciw wobec stosowania paliw kopalnych.

"Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych to przestępstwo" - twierdził 48-latek.

Szef policji w Brandenburgii zaznaczył, że zatrzymanie 48-latka jest "ważnym krokiem w śledztwie" dotyczącym serii aktów sabotażu związanych z niemiecką infrastrukturą energetyczną.

Źródło: "Bild", "Die Welt"

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