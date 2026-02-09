W skrócie Książę William i księżna Kate wyrazili zaniepokojenie najnowszymi ujawnionymi aktami dotyczącymi Jeffreya Epsteina, zwracając uwagę na ofiary.

W aktach znalazły się dowody na kontakty księcia Andrzeja z Epsteinem, co skutkowało utratą przez niego tytułów książęcych i przywilejów w 2025 roku.

W wyniku informacji dotyczących powiązań Petera Mandelsona z Epsteinem szef sztabu premiera Wielkiej Brytanii Morgan McSweeney podał się do dymisji.

W swoim pierwszym oświadczeniu po publikacji kolejnych akt dotyczących afery Jeffreya Epsteina następca brytyjskiego tronu i księżna Walii przekazali, że są głęboko poruszeni.

"Mogę potwierdzić, że książę i księżna są głęboko zaniepokojeni kolejnymi rewelacjami" - przekazał rzecznik Pałacu Kensington.

Najnowsze informacje zawarte w dokumentach uderzają także w członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Wśród tysięcy materiałów znajdują się również zdjęcia i maile księcia Andrzeja, syna królowej Elżbiety.

Przez powiązania ze skazanym za przestępstwa seksualne Epsteinem Andrzej stracił oficjalne tytuły książęce.

Akta Epsteina uderzają w rodzinę królewską. Sprawa księcia Andrzeja

Jak przekazał rzecznik księcia Williama i księżnej Kate, koncentrują oni swoje myśli na ofiarach przestępstw udokumentowanych w najnowszej porcji akt.

Książęca para nie odniosła się jednak bezpośrednio do oskarżeń kierowanych w stronę syna Elżbiety II.

W okresie medialnej burzy związanej z aferą Epsteina oraz jego bliską relacją z księciem Andrzejem, która uderza w reputację całej rodziny królewskiej, Mountbatten-Windsor przedterminowo wyprowadził się ze swojego domu w Windsorze. Obecnie były książę zamieszkuje w prywatnej posiadłości króla Karola, Sandringham House.

Relacja księcia Andrzeja z Jeffreyem Epsteinem przez lata była jednym z najbardziej kontrowersyjnych wątków w najnowszej historii rodziny królewskiej. Mężczyźni poznali się w 1999 roku i od tamtej pory utrzymywali regularne kontakty.

Choć brytyjski książę zapewniał, że jego ostatnie spotkanie z Epsteinem miało miejsce w 2010 roku i planował całkowicie odciąć się od wpływów amerykańskiego finansisty, odtajnione przez amerykański Departament Sprawiedliwości maile przeczą jego deklaracji złożonej w rozmowie z BBC.

Książę Andrzej miał dalej korespondować z Epsteinem odsiadującym już wówczas wyrok za przestępstwa seksualne.

Wśród ogromu dokumentów opublikowanych w USA znajdują się również fotografie brytyjskiego arystokraty, które zdają się potwierdzać autentyczność zeznać Virginii Giuffre. Kobieta, która w kwietniu 2025 roku popełniła samobójstwo, twierdziła, że Andrzej zmuszał ją do prostytucji, gdy była jeszcze nastolatką.

Andrzej Mountbatten-Windsor pozbawiony tytułów książęcych

W październiku 2025 roku król Karol III pozbawił swojego młodszego brata Andrzeja wszelkich tytułów, odznaczeń i rezydencji w pobliżu Zamku Windsor w związku z jego powiązaniami z Jeffreyem Epsteinem.

"Kroki te zostały uznane za konieczne, niezależnie od faktu, że książę Andrzej nadal zaprzecza stawianym mu zarzutom (...). Ich królewskie wysokości pragną jasno wyrazić, że ich myśli i najgłębsze współczucie zawsze było i pozostanie po stronie ofiar i osób, które przeżyły jakiekolwiek formy wykorzystywania" - głosił wówczas komunikat Pałacu Buckingham.

Decyzja brytyjskiego monarchy wynika również z oskarżeń, jakie w sierpniu 2021 roku wystosowała w stronę Andrzeja Virginia Giuffre. Kobieta twierdziła, że w 2001 roku została przez niego wykorzystana seksualnie. Ich relację zainicjować miał Jeffrey Epstein.

Szef sztabu Starmera podał się do dymisji. W tle sprawa Epsteina

Wątek Epsteina przewija się także w kontekście parlamentu Wielkiej Brytanii. Szef sztabu premiera - Morgan McSweeney, podał się w niedzielę do dymisji.

Jak podkreślił, bierze na siebie odpowiedzialność za doradzenie Keirowi Starmerowi, aby mianował Petera Mandelsona na ambasadora w Stanach Zjednoczonych, pomimo jego znanych powiązań z Jeffreyem Epsteinem.

Agencja Reutera przekazała, że po ujawnieniu informacji o znajomości Epsteina z Mandelsonem, Starmer "stoi w obliczu tego, co powszechnie uważa się za najpoważniejszy kryzys w ciągu 18 miesięcy sprawowania władzy". Związane jest to z jego decyzją o oddelegowaniu Mandelsona do Waszyngtonu w 2024 roku.

Morgan McSweeney w swoim oświadczeniu podkreślił, że "decyzja o powołaniu Petera Mandelsona (na ambasadora w USA - red.) była błędna. Zaszkodził naszej partii, naszemu krajowi i zaufaniu do samej polityki".

