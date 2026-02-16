W skrócie Kongres USA otrzymał akta dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina z nazwiskami ponad 300 znanych osób.

Dokumenty obejmują byłych prezydentów, urzędników państwowych, przedsiębiorców i osoby publiczne, w tym Donalda Trumpa, Billa Clintona, Elona Muska i księcia Andrzeja.

Akta początkowo opublikowano z błędami, obejmując również nazwiska ofiar, a ich publikacja nastąpiła po wejściu w życie ustawy o przejrzystości akt Epsteina.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

List przesłany na Kapitol zawiera nazwiska ponad 300 "osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne", które widnieją w aktach Epsteina, m.in. byli prezydenci, urzędnicy państwowi najwyższego szczebla, wpływowi biznesmeni oraz gwiazdy światowego formatu.

Według agencji UPI prokurator generalna Pam Bondi oraz jej zastępca powiadomili przewodniczących komisji sądowniczych Izby Reprezentantów i Senatu o zakończeniu przeglądu oraz udostępnieniu dokumentów, komunikatów i materiałów śledczych.

Sprawa Epsteina. Dokumenty trafiły do Kongresu USA

Korespondencja, która wysłana została na Kapitol zawiera wykaz wszystkich urzędników i osób publicznych ujętych w zgromadzonej dokumentacji.

W grudniu Kongres przyjął tzw. ustawę o przejrzystości akt Epsteina. Nakłada ona na Departament Sprawiedliwości obowiązek publikacji wszystkich niejawnych materiałów w formacie umożliwiającym ich łatwe wyszukiwanie oraz pobieranie. Choć termin minął 19 grudnia, resort udostępnił dokumenty dopiero w styczniu.

Ostatecznie nastąpiło to w ramach jednorazowej publikacji bazy danych. Mimo przygotowań do publikacji miała liczne błędy i była niedostatecznie zanonimizowana, przez co początkowo zawierała m.in. nazwiska ofiar Epsteina.

Akta Epsteina. W mailach m.in. Trump, Clinton i książę Andrzej

Jak przypomina UPI, korespondencja do Kongresu została wysłana kilka dni po burzliwym przesłuchaniu Pam Bondi przez członków obu partii. Dokument uwzględnia "wszystkie osoby", których nazwiska pojawiają się w aktach sprawy co najmniej raz, niezależnie od charakteru ich relacji z finansistą.

Nazwiska te występują w materiałach w bardzo różnych kontekstach - od kontaktów biznesowych po towarzyskie. Wśród wymienionych osób znaleźli się m.in. Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump, Bill Clinton oraz brytyjski książę Andrzej.

Na liście są też Beyoncé, Bill Cosby, Fidel Castro, Bruce Springsteen, Alyssa Milano, Diana Ross oraz Ben Shapiro, a także liczni politycy i przedsiębiorcy wraz z małżonkami.

Kotula: Żałuję, że się rozstaliśmy z Partią Razem Polsat News Polsat News