Akt wandalizmu w Medjugorie, zniszczono figurę Matki Boskiej. Polski wątek w tle

W skrócie Na figurach Matki Boskiej w Medjugorie pojawiły się skandaliczne napisy i ślady farby. Część napisów wykonano po polsku.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zniszczeń oraz pożaru, które dotknęły kilka miejsc związanych z kultem religijnym.

Mimo wątpliwości dotyczących objawień Watykan w 2024 roku dopuścił możliwość organizacji pielgrzymek do Medjugorie.

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Według lokalnych mediów pierwsze zgłoszenie o uszkodzeniu figury wpłynęło we wtorek nad ranem. Rzeczniczka policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Hercegowina-Neretwa Ilijana Milos przekazała, że komisariat policji w Citluku otrzymał zgłoszenie o godz. 4.30.

Zgłoszenie dotyczyło zniszczenia figury znajdującej się w miejscowości Bijakovici. Według informacji służb na monumencie naniesiono różne napisy.

Niespełna pół godziny później, około godz. 5, doszło do pożaru na zewnętrznej części ołtarza za kościołem św. Jakuba w Medjugorie. Policja zabezpieczyła teren, a funkcjonariusze prowadzą oględziny mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Medjugorie. Akty wandalizmu w kilku miejscach kultu

Lokalne media informują, że akty wandalizmu mogły objąć kilka miejsc związanych z kultem religijnym. Ślady zniszczeń miały zostać zauważone również na Górze Objawień oraz na Kriżewacu, czyli tam gdzie odprawiane jest nabożeństwo drogi krzyżowej. Według nieoficjalnych informacji figury Matki Boskiej zostały pomalowane graffiti i czarną farbą.

Zdjęcia opublikowane w lokalnych mediach pokazują, że figura Matki Bożej znajdująca się na Górze Objawień została pomalowana czarną farbą. Na jej twarzy i dłoniach widoczne były ślady zniszczeń, a na cokole umieszczono napis w języku angielskim: "Diabeł w spódnicy".

Antyreligijne napisy i banery na figurach. Jest polski wątek

Jak podała agencja AP, w pobliżu miejsca zdarzenia znaleziono także baner z nazwiskami osób uznawanych za wizjonerów oraz wiadomością napisaną po polsku: "To oszuści, mam dowody".

Lokalne media przekazały natomiast, że na jednym z banerów pojawiły się hasła: "Medjugorie to oszustwo", "Matka Boża równa diabłu" oraz "Tylko Jezus".

Portal Bljesak.info podał, że w kilku miejscach czarną farbą namalowano również słowo "diabeł". Szczegóły dotyczące skali zniszczeń, możliwych sprawców oraz dokładnego przebiegu zdarzeń mają zostać ustalone po zakończeniu policyjnego dochodzenia.

Jak przekazała Kancelaria parafialna w Medjugorie, "sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów".

Medjugorie. Kontrowersyjne miejsce katolickiego kultu

Medjugorie od lat pozostaje jednym z najważniejszych, ale również najbardziej kontrowersyjnych miejsc kultu katolickiego. W 1981 roku sześcioro dzieci i nastolatków miało zgłosić tam pierwsze wizje Matki Boskiej na wzgórzu położonym w południowej Bośni.

Dykasteria Nauki Wiary wskazywała jednak na wątpliwości dotyczące niektórych przekazów przypisywanych wizjonerom. Zwracano uwagę na rzekome sprzeczności w relacjach, które miały pojawiać się na przestrzeni lat.

Jednocześnie w 2024 roku Watykan podjął decyzję, która umożliwiła dalszy rozwój ruchu pielgrzymkowego w Medjugorie. Jak przekazała AP, zgodnie z nowymi kryteriami watykańskimi uznano, że pozytywne "owoce duchowe" związane z tym miejscem uzasadniają możliwość organizowania pielgrzymek oraz publicznych aktów pobożności.

Decyzja ta nie oznaczała jednak potwierdzenia prawdziwości objawień. Rozstrzygnięcie miało przede wszystkim zakończyć wieloletnie wątpliwości dotyczące możliwości oficjalnego uczestnictwa wiernych w nabożeństwach organizowanych w Medjugorie.





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