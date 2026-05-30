W skrócie Pomnik Jana Karskiego oraz drzwi i fragment elewacji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku zostały oblane czerwoną farbą przez niezidentyfikowaną osobę.

Konsul generalny Mateusz Sakowicz poinformował, że sprawa jest traktowana priorytetowo w zakresie bezpieczeństwa placówki i nie ma podstaw do doszukiwania się motywacji politycznej.

Część farby została usunięta przez pracowników placówki, a pozostałe ślady mają zostać usunięte przez miejskie służby specjalistycznymi środkami chemicznymi.

Do incydentu doszło w piątek w godzinach porannych. Konsul podkreślił, że sprawa jest traktowana priorytetowo w kategoriach bezpieczeństwa placówki.

- Właściwe służby we współpracy z nami się tym zajmują. To jest obecnie jeden z naszych najważniejszych priorytetów - zaznaczył Mateusz Sakowicz.

Jak dodał, nie ma podstaw, by w zdarzeniu doszukiwać się manifestu czy motywacji politycznej. - To wygląda na akt wandalizmu po prostu. Jakie były motywy, nie potrafię powiedzieć - powiedział konsul.

Farba pokryła zarówno fragment muru, jak i część "ławeczki Karskiego". - Tam, gdzie to było możliwe, zostało to usunięte naszymi siłami. Resztą zajmą się miejskie służby przy użyciu odpowiednich środków chemicznych - wyjaśnił Sakowicz.

"Ławeczka Karskiego", odsłonięta w 2000 roku na rogu 37 Ulicy oraz Alei Madison na Manhattanie, była już wcześniej obiektem zniszczeń, m.in. w 2017 roku.

W 2015 roku w 15. rocznicę śmierci legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, artystka Olek (Agata Oleksiak) pokryła pomnik złotą włóczką jako krótkotrwały projekt upamiętniający bohatera.

Jan Karski w czasie drugiej wojny światowej przekazał aliantom raporty o Zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku.





