W skrócie Władimir Putin nakazał uwolnienie dwóch jeńców wojennych z podwójnym obywatelstwem ukraińskim i węgierskim, którzy zostali pojmani przez rosyjskie wojsko na froncie ukraińskim.

Węgierski premier Viktor Orban poprosił o rozważenie uwolnienia jeńców podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej z Putinem.

Węgry i Słowacja wstrzymały dostawy oleju napędowego i energii elektrycznej do Ukrainy po wstrzymaniu transportu rosyjskiej ropy, a Węgry zapowiedziały blokowanie sankcji UE wobec Rosji do czasu wznowienia transportu.

- To obywatele z podwójnym obywatelstwem ukraińskim i węgierskim. Zostali przymusowo wcieleni do wojska. Podjąłem decyzję o uwolnieniu dwóch z nich. (...) Możecie zabrać ich ze sobą samolotem, którym przylecieliście i którym wrócicie do Budapesztu - powiedział Putin podczas spotkania z Peterem Szijjarto w Moskwie.

Dwaj jeńcy uwolnieni. Putin przychylił się do prośby Orbana

Szijjarto wyjaśnił, że we wtorek, podczas rozmowy telefonicznej z Putinem, premier Węgier Viktor Orban poruszył te kwestię i poprosił o rozważenie uwolnienia obywateli węgierskich, którzy są przetrzymywani przez armię rosyjską.

Węgierski minister dodał, że wielu obywateli jego kraju zostało zmobilizowanych na Ukrainie. Niektórzy zaginęli lub trafili do rosyjskiej niewoli.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że politycy rozmawiali też o "szantażowaniu Słowacji i Węgier przez Ukrainę" w sprawie dostaw ropy naftowej.

Pod koniec stycznia transport rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, biegnącym przez terytorium Ukrainy, został wstrzymany po uszkodzeniu infrastruktury energetycznej w rosyjskim ataku. Kijów podkreśla, że ropociąg jest remontowany, jednak Budapeszt twierdzi, że ukraińskie władze celowo wstrzymują tranzyt, a rurociąg jest w pełni operacyjny.

W reakcji na wstrzymanie dostaw ropy Węgry i Słowacja uwolniły strategiczne rezerwy tego surowca i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego do Ukrainy. Ponadto władze w Bratysławie zawiesiły dostawy energii elektrycznej do Ukrainy, a Węgry zagroziły podjęciem podobnej decyzji. Rząd węgierski zapowiedział też, że do czasu wznowienia transportu ropy będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 mld euro.

