Świat Najmłodszy od ponad 200 lat. Kim jest nowy premier Wielkiej Brytanii?

Rishi Sunak został premierem Wielkiej Brytanii po tym, jak Penny Mordaunt zrezygnowała z dalszej rywalizacji. Sunak we wtorek został oficjalnie mianowany 57. szefem brytyjskiego rządu.

Król Karol III wcześniej przyjął rezygnację Liz Truss, która piastowała to stanowisko przez zaledwie 49 dni. Sunak będzie trzecim szefem brytyjskiego rządu w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Polityk Partii Konserwatywnej będzie najmłodszym premierem kraju od ponad 200 lat.

Córka znanego miliardera

Sunak wywodzi się z mniejszości etnicznej. Jego rodzice urodzili się w Afryce, ale mają hinduskie korzenie. Na Downing Street zamieszka wraz z żoną Akshatą Murty i dwójką dzieci.

Żona nowego brytyjskiego premiera budzi szczególne zainteresowanie mediów na całym świecie. Jest córką znanego indyjskiego miliardera i ma udziały w wielu firmach. Majątek małżeństwa jest niemal dwukrotnie większy niż w momencie śmierci miała królowa Elżbieta II.

Akshata Murty urodziła się w 1980 r. w Hubli w Indiach. Murty poznała się z Rishim Sunakiem podczas studiów na Uniwersytecie Stanforda.

W 2009 r. wzięli ślub, a kilka lat później urodziły im się dwie córki - Krishna oraz Anoushka. Para do dziś chroni prywatności dzieci.

Akshata Murty studiowała ekonomię i filologię francuską w prywatnym Claremont McKenna College w Kalifornii, a następnie ukończyła studia związane z modą w Los Angeles.

Magisterium zdobyła na Uniwersytecie Stanforda, gdzie studiowała zarządzanie biznesem.

Murty jest córką indyjskiego miliardera NR Narayana Murthy'ego, często nazywanego indyjskim Billem Gatesem. Jej matka, Sudha Murty, jest pierwszą w historii kraju kobietą inżynierem, zatrudnioną w największej wówczas firmie produkującej samochody.

Ojciec żony nowego premiera Wielkiej Brytanii założył firmę informatyczną Infosys, która dziś jest jednym z największych przedsiębiorstw w Indiach. Według mediów jego córka ma udziały rzędu 0,91 proc. w firmie, czyli około 700 mln funtów.

Kontrowersje wokół majątku żony premiera Wielkiej Brytanii

Akshata Murty część swoich pieniędzy zarabia na akcjach firmy założonej przez ojca, a jej status podatkowy w Wielkiej Brytanii wywołał na początku tego roku poważny polityczny spór.

"The Independent" ujawnił, że Murty korzystała ze statusu "non-domiciled" (osoby niezamieszkujące w kraju na stałe - red.), co pozwalało jej na uiszczanie opłaty w wysokości 30 tys. funtów rocznie, aby zarejestrować się jako "non dom" i tym samym nie płacić podatku od dochodów spoza Wielkiej Brytanii.

Po krytyce prasy i opinii publicznej, zlikwidowała tę umowę. Jest ona wprawdzie legalna, ale wzbudziła ogromne kontrowersje w sytuacji, gdy jej mąż pełnił w tym czasie funkcję sekretarza skarbu (odpowiednik ministra finansów - red.).

Ogromny majątek Murty i Sunaka

Według informacji brytyjskich mediów, Akshata i Rishi posiadają "co najmniej cztery nieruchomości": mieszkanie i kamienicę o wartości siedmiu milionów funtów w dzielnicy Kensington w Londynie, gdzie mieszkają, dworek w wiosce Kirby Sigston oraz wart 5,5 mln funtów apartament z widokiem na Pacyfik w Santa Monica w Kalifornii.

"Sunday Times" umieścił parę na 222. miejscu rankingu najbogatszych Brytyjczyków, szacując ich majątek na 730 mln funtów. Oprócz zarabiania w firmie ojca Akshata Murty prowadziła markę Akshata Designs. Jednak jak poinformował "The Guardian", firma upadła po trzech latach.

Murty jest obecnie dyrektorką firmy Catamaran Ventures, inwestującej w start-upy. Posiada także udziały w restauracjach Jamiego Olivera, sieci restauracji Wendy's w Indiach i sieci siłowni Digme Fitness w Londynie, której równocześnie jest dyrektorką.