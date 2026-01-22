W skrócie Żołnierze francuskiej marynarki wojennej weszli na pokład tankowca płynącego z Rosji po Morzu Śródziemnym.

Statek należący do tzw. floty cieni, objęty międzynarodowymi sankcjami, został zatrzymany i zawrócony.

Francuskie władze wszczęły postępowanie sądowe, a statek jest eskortowany do miejsca zakotwiczenia.

W czwartek śmigłowiec sił francuskiej marynarki wojennej wylądował na pokładzie tankowca płynącego po Morzu Śródziemnym - powiadomił prezydent Francji w mediach społecznościowych.

Według informacji przekazanych przez Emmanuela Macrona statek płynął z Rosji pod fałszywą banderą, należał do tzw. floty cieni i był objęty międzynarodowymi sankcjami.

"Operacja została przeprowadzona na pełnym morzu, przy wsparciu kilku naszych sojuszników. Przeprowadzono ją w ścisłej zgodności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza" - przekazał Macron.

Po kontroli jednostka została zawrócona, a strona francuska wszczęła postępowanie sądowe w jego sprawie.

"Jesteśmy zdeterminowani, by przestrzegać prawa międzynarodowego i zapewnić skuteczne egzekwowanie sankcji" - przekazał Macron, podkreślając, że aktywność tzw. floty cieni ma swój udział w finansowaniu rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie.

Lokalne władze morskie, na które powołuje się AFP, podały, że tankowiec pod nazwą Grinch został zatrzymany między Hiszpanią a Maroko.

Śródziemnomorska Prefektura Morska potwierdziła, że po kontroli na pokładzie potwierdziły się wątpliwości co do prawidłowości bandery - opisuje AFP.

"Statek jest obecnie eskortowany przez marynarkę do miejsca zakotwiczenia, by przeprowadzić dalsze czynności" - podano.

