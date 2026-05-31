W skrócie Trzy osoby zginęły w sobotnim ataku amerykańskich sił zbrojnych na statek na wschodnim Pacyfiku, przemieszczający się szlakami przemytu narkotyków.

Był to drugi taki incydent w ciągu dwóch dni, a wcześniej w czwartek podobna operacja zakończyła się śmiercią dwóch mężczyzn.

Amerykańskie siły zbrojne poinformowały także o ostrzelaniu statku towarowego pod banderą Gambii, który nie zastosował się do ostrzeżeń podczas próby wpłynięcia w kierunku Iranu.

W sobotę amerykańskie siły zbrojne poinformowały, że przeprowadziły atak na statek na wschodnim Pacyfiku.

Południowe Dowództwo Stanów Zjednoczonych przekazało w poście opublikowanym na X, że dane wywiadowcze potwierdziły, iż statek ten przemieszczał się szlakami "przemytu narkotyków", uczestnicząc w przemytniczych operacjach.

"W trakcie tej akcji zginęło trzech mężczyzn będących narkoterrorystami. Żaden z żołnierzy amerykańskich nie odniósł obrażeń" - podano.

USA donoszą o operacjach na Pacyfiku. Dwa uderzenia w ciągu dwóch dni

Był to drugi tego typu atak w ciągu ostatnich dwóch dni. Wcześniej, w czwartek, w podobnym komunikacie USA poinformowały o działaniach na tym samym obszarze, które doprowadziły do śmierci dwóch mężczyzn.

"Dane wywiadowcze potwierdziły, że statek ten poruszał się znanymi szlakami przemytu narkotyków na wschodnim Pacyfiku i brał udział w operacjach związanych z przemytem narkotyków" - poinformowało wówczas w oświadczeniu Dowództwo Południowe Stanów Zjednoczonych.

Strzały w Zatoce Omańskiej. "Statek nie płynie już w kierunku Iranu"

Jednocześnie amerykańskie siły zbrojne kontynuują kontrolowanie ruchu wokół irańskich portów. W sobotę Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych informowało o unieruchomieniu statku towarowego pod banderą Gambii, który kierował się właśnie w tym kierunku.

Jak czytamy w komunikacie, przed podjęciem działań wobec statku M/V Lian Star siły zbrojne Stanów Zjednoczonych skierowały do załogi ponad 20 ostrzeżeń informujących o naruszeniu amerykańskiej blokady.

W związku z niezastosowaniem się do poleceń z samolotu wystrzelono w kierunku jednostki pocisk Hellfire, który trafił w okrętową maszynownię. "Statek nie płynie już w kierunku Iranu" - podano.

Źródło: Reuters





