W skrócie Szwedzka straż przybrzeżna przejęła tankowiec Jin Hui na Morzu Bałtyckim, który pływał pod fałszywą banderą.

Jednostka znajduje się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Ukrainy oraz prawdopodobnie należy do tzw. rosyjskiej floty cieni.

Unia Europejska wprowadziła zakaz wstępu dla starych rosyjskich tankowców do wielu portów i objęła sankcjami ponad 600 jednostek, co Rosja określiła jako działania wrogie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W wydanym oświadczeniu szwedzka straż przybrzeżna poinformowała o zajęciu statku Jin Hui. Jednostka znajdowała się na Morzu Bałtyckim i pływała pod syryjską banderą.

"Straż przybrzeżna podejrzewa, że statek pływa pod fałszywą banderą, biorąc pod uwagę szereg nieprawidłowości dotyczących jego statusu. Zatem nie spełnia wymogów dotyczących zdatności do żeglugi określonych w międzynarodowych przepisach i porozumieniach" - czytamy.

Jednostka figuruje na listach sankcyjnych w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Ukrainie.

Szwecja. Akcja służb na Morzu Bałtyckim, zatrzymali statek

Szwedzka straż przybrzeżna podała w wątpliwość przeznaczenie statku Jin Hui. Jak podano, jednostka prawdopodobnie nie przewoziła żadnego ładunku.

"Abordaż odbył się na szwedzkich wodach terytorialnych, niedaleko Trelleborga, około godziny 14 i został przeprowadzony w ścisłej współpracy straży przybrzeżnej z odpowiednimi władzami" - poinformował na X minister obrony Szwecji.

Carl-Oskar Bohlin przekazał w jednym z wywiadów, że najprawdopodobniej Jin Hui należy do tzw. rosyjskiej floty cieni.

Rozwiń

Unia Europejska kontra rosyjska "flota cieni". Bruksela nałożyła sankcje

W tym roku Szwecja zatrzymała już pięć statków pod zarzutem popełnienia różnych przestępstw, m.in. wycieku ropy i pływania pod fałszywą banderą, a także wszczęła postępowania karne przeciwko niektórym członkom załogi - podała agencja Reutera.

Kroki wymierzone w rosyjską "flotę cieni" podjęła również Unia Europejska. Stare tankowce transportujące ropę naftową mają zakaz wstępu do licznych portów na terenie Unii. Lista sankcyjna obejmuje ponad 600 jednostek. Rosja potępiła te działania, uznając je za wrogie.

Źródło: Reuters

"Wydarzenia": Motoambulans. Pomoże służbom w Zakopanem Polsat News