W skrócie Na lotnisku w Phuket w Tajlandii podczas lądowania od samolotu Air India Express oderwało się jedno z kół.

Na pokładzie znajdowało się 133 pasażerów i siedmiu członków załogi, nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Jeden z pasów startowych został zamknięty w godzinach 12-18, a sprawą zajmuje się lokalna komórka ds. badania wypadków lotniczych.

Do groźnego zdarzania doszło w środę w Tajlandii. Na lotnisko w popularnym kurorcie Phuket leciał samolot nr AXB938.

Maszyna linii Air India Express zmierzała do Tajlandii z Hajdarabadu w Indiach.

Tajlandia. Awaria na lotnisku w Phuket

Tajska Agencja Informacyjna MCOT wskazuje, że samolot nie miał wcześniej żadnych opóźnień, a maszyna pojawiła się nad Phuket na niemal 20 minut przed czasem - o godzinie 11:24 (około 3:24 czasu polskiego - red.).

Wiadomo też, że maszyną podróżowało łącznie 140 osób - siedmioro członków załogi, 131 dorosłych pasażerów oraz dwoje niemowląt.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że w momencie przyziemienia od Boeinga 737-800 oderwało się koło.

Awaria samolotu w Phuket. Maszyna straciła koło

Jak czytamy, konieczne okazało się awaryjne lądowanie, a z powodu oderwania się przedniej części podwozia Boeing nie mógł ponownie wzbić się w powietrze.

Według śledczych przyczyną awarii samolotu było "twarde lądowanie". W jego wyniku uszkodzeniu uległo przednie podwozie maszyny.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Tajska Agencja Informacyjna MCOT opublikowała w sieci także zdjęcia maszyny po lądowaniu. Widać na nich oderwane od samolotu przednie koło, które wynurza się z podwozia przed lądowaniem.

Z kolei władze lotniska Phuket wydały do załóg w powietrzu komunikat NOTAM (Notice to Airmen - red.) - ostrzeżenie informujące o nagłych zmianach, zagrożeniach lub ograniczeniach w przestrzeni powietrznej i na lotniskach.

"W godzinach 12-18 zamknięty został jeden z pasów startowych. Będziemy również współpracować z odpowiednimi agencjami w celu kontrolowania sytuacji i ścisłego przestrzegania procedur bezpieczeństwa lotniska" - przekazano.

Źródło: Tajska Agencja Informacyjna MCOT

