Akcja służb na lotnisku Heathrow. Pasażerowie ewakuowani
Jeden z czterech terminali lotniska Heathrow w Londynie został zamknięty, a znajdujący się w nim pasażerowie ewakuowani. Służby ratunkowe poinformowały o "prawdopodobnym incydencie z materiałami niebezpiecznymi". Po kilku godzinach władze portu przekazały, że akcja się zakończyła.
O działaniach podjętych przez służby ratunkowe poinformowano w mediach społecznościowych.
"Prosimy nie udawać się do terminalu 4. Pracownicy udzielają pomocy pasażerom na miejscu. Przekażemy dalsze informacje tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie pozostałe terminale działają normalnie" - można było przeczytać w komunikacie służby prasowej lotniska. Jednocześnie dodano, że pierwszy sygnał straż pożarna otrzymała 17:01 czasu lokalnego.
W kolejnych komunikatach pojawiły się informacje o "prawdopodobnym incydencie z materiałami niebezpiecznymi", jednak nie zdradzono szczegółów.
Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, przebadali 20 osób. Żadna z nich nie skarżyła się na problemy zdrowotne.
Po kilkudziesięciu minutach władze lotniska zdecydowały o ponownym otwarciu terminalu.
Wielka Brytania. Incydent na lotnisku Londyn-Heathrow
Port lotniczy Londyn-Heathrow położony na zachodnich obrzeżach Londynu to nie tylko największy port lotniczy Wielkiej Brytanii, ale także jeden z najważniejszych i najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych na świecie.
Z jego dwóch potężnych pasów startowych każdego dnia wznoszą się i lądują setki samolotów, łącząc brytyjską metropolię z niemal każdym zakątkiem globu.
W 2024 roku był najbardziej ruchliwym lotniskiem w Europie, piątym na świecie pod względem ruchu pasażerskiego i drugim w kategorii międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Heathrow to także lider w rankingu największej liczy połączeń międzynarodowych na świecie.
Z lotniska korzysta obecnie 89 linii lotniczych, które latają do 214 destynacji w 84 krajach.