O działaniach podjętych przez służby ratunkowe poinformowano w mediach społecznościowych.

"Prosimy nie udawać się do terminalu 4. Pracownicy udzielają pomocy pasażerom na miejscu. Przekażemy dalsze informacje tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie pozostałe terminale działają normalnie" - można było przeczytać w komunikacie służby prasowej lotniska. Jednocześnie dodano, że pierwszy sygnał straż pożarna otrzymała 17:01 czasu lokalnego.

W kolejnych komunikatach pojawiły się informacje o "prawdopodobnym incydencie z materiałami niebezpiecznymi", jednak nie zdradzono szczegółów.

Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, przebadali 20 osób. Żadna z nich nie skarżyła się na problemy zdrowotne.

Po kilkudziesięciu minutach władze lotniska zdecydowały o ponownym otwarciu terminalu.

Wielka Brytania. Incydent na lotnisku Londyn-Heathrow

Port lotniczy Londyn-Heathrow położony na zachodnich obrzeżach Londynu to nie tylko największy port lotniczy Wielkiej Brytanii, ale także jeden z najważniejszych i najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych na świecie.

Z jego dwóch potężnych pasów startowych każdego dnia wznoszą się i lądują setki samolotów, łącząc brytyjską metropolię z niemal każdym zakątkiem globu.

W 2024 roku był najbardziej ruchliwym lotniskiem w Europie, piątym na świecie pod względem ruchu pasażerskiego i drugim w kategorii międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Heathrow to także lider w rankingu największej liczy połączeń międzynarodowych na świecie.

Z lotniska korzysta obecnie 89 linii lotniczych, które latają do 214 destynacji w 84 krajach.

"Nie było pary, która bardziej zaszkodziła". Bielan uderza w Sikorskiego i jego żonę Polsat News Polsat News