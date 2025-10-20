Akcja służb imigracyjnych w USA. Wśród zatrzymanych Polak

Polski kierowca jest jedną z osób zatrzymanych przez agentów w Chicago - podają tamtejsze media. Akcja służb granicznych miała miejsce w sobotę na parkingu w pobliżu lotniska O'Hare. Amerykańskie władze donoszą, że oprócz Polaka ujęto 10 innych nielegalnych imigrantów z kryminalną przeszłością.

W sobotę agenci aresztowali kilku kierowców pracujących dla prywatnych firm przewozowych - informuje CBS News. Akcja miała miejsce na parkingu przy lotnisku O'Hare w Chicago.

Stacja dodaje, że był to już drugi nalot służb granicznych w tym miejscu w ciągu niewiele ponad tygodnia.

USA: Służby imigracyjne zatrzymały Polaka. "Kryminalna przeszłość"

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS) poinformował, że w sobotę rano na parkingu przy lotnisku O'Hare aresztowano 11 osób.

Na nagraniach udostępnionych w mediach widać, jak agenci federalni patrolują parking wyznaczony dla kierowców prywatnych firm przewozowych w pobliżu lotniska i przesłuchują kilka osób.

Zastępczyni sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Tricia McLaughlin potwierdziła potem, że akcja rzeczywiście miała miejsce. Dodała, iż służby graniczne przeprowadziły "ukierunkowaną operację, w wyniku której aresztowano 11 nielegalnych imigrantów z Kolumbii, Kirgistanu, Meksyku, Mongolii, Polski, Rosji, UkrainyWenezueli".

Departament nie podał nazwisk aresztowanych osób, ale przekazał, że "miały one przeszłość kryminalną". Według władz zatrzymani byli karani w związku z przemocą domową, jazdą pod wpływem alkoholu i przekroczeniem terminu ważności wizy.

    "Mają wybór". Amerykańskie władze ostrzegają imigrantów

    Amerykańscy urzędnicy poinformowali również, że niektóre z zatrzymanych osób otrzymały "ostateczny nakaz deportacji" - będą musiały natychmiastowo opuścić USA.

    "Faktem jest, że osoby przebywające w tym kraju nielegalnie mają wybór. Mogą skorzystać z aplikacji CBP Home i otrzymać darmowy przelot oraz czek na 1000 dolarów albo zostać aresztowane, zatrzymane i deportowane" - napisała McLaughlin w oświadczeniu.

    Szef amerykańskich służb granicznych Gregory Bovino oznajmił z kolei, że agenci "w zeszłym tygodniu aresztowali dziesiątki nielegalnych imigrantów, którzy przewozili pasażerów i zabierali pracę obywatelom amerykańskim". "Wkrótce będzie ich więcej" - zapowiedział we wpisie na portalu X.

      USA: Akcja służb w Chicago. Kolejna taka operacja

      Operacją służb zaniepokojone są organizacje reprezentujące kierowców - podaje CBS News.

      - To właśnie ci kierowcy są niezbędni dla każdej naszej społeczności - powiedział Bailey Koch, rzecznik Illinois Drivers Alliance, organizacji reprezentującej kierowców świadczących usługi przewozu osób.

      - Próbujemy dowiedzieć się, gdzie są zatrzymani, gdzie są ich rodziny i zapewnić im jak najwięcej wsparcia, a także zadbać o to, aby taka sytuacja nie miała miejsca w przyszłości - powiedział rzecznik.

      Agenci przeprowadzili podobną operację kilka dni wcześniej, 10 października. Ta także zakończyła się zatrzymaniami. Kierowcy korzystają z parkingu przy lotnisku w oczekiwaniu na zamówienia przejazdów przez pasażerów.

      - Współpracujemy z miastem, aby zapewnić całodobową ochronę tego parkingu i egzekwować zakaz wstępu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień do przebywania w tym miejscu - powiedział Koch.

      Walka administracji Donalda Trumpa z nielegalnymi imigrantami wzbudza w USA wiele emocji. Zdarzały się bowiem przypadki, że zatrzymywano osoby przebywające w kraju legalnie, a nawet posiadające amerykańskie obywatelstwo.

      Źródło: CBS News

