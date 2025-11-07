W skrócie Znany wśród chicagowskiej Polonii Tomasz Kmiecik, czyli 'Super Tomasz', został zatrzymany przez służby imigracyjne przed polskim przedszkolem.

W wyniku akcji ICE w Chicago aresztowano także poszukiwanego Krzysztofa Panasiuka, ściganego za udział w obrocie narkotykami i członkostwo w grupie przestępczej.

Polonia organizuje zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną dla 'Super Tomasza', podkreślając jego pozytywny wpływ na życie lokalnej społeczności.

Jak informuje "Super Express", Tomasz Kmiecik, znany wśród Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych animator, został zatrzymany przez agentów federalnych przed polskim przedszkolem w Chicago. "Super Tomasz" miał zostać zatrzymany tuż po wyjściu z samochodu.

Sytuacja wywołała poruszenie w kręgach chicagowskiej Polonii. Uruchomiono już zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną dla zatrzymanego.

Organizatorzy podkreślają, że "'Super Tomasz' dawał nam, a przede wszystkim naszym dzieciom radość, energię i uśmiech". Jak dodają, "teraz to my potrzebujemy uruchomić nasze supermoce i pomóc naszemu 'Super Tomaszowi'".

"Tomasz został zatrzymany przez służby imigracyjne. To niezwykle trudna sytuacja - zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Tomasz nigdy nie stanowił żadnego zagrożenia, nie miał na swoim koncie żadnych wykroczeń" - napisano w opisie zbiórki.

Chicago. Super Tomasz zatrzymany przez amerykańskie służby

Tomasz Kmiecik został zatrzymany w ramach akcji "Midway Blitz" prowadzonej przez amerykańską Służbę Imigracyjną i Celną (ICE) pod patronatem departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych.

Celem operacji ma być zrealizowanie obietnic Donalda Trumpa dotyczących ograniczenia nielegalnej imigracji. W samym Chicago zatrzymano już kilkaset osób. W ostatnich dniach ICE wzięło na cel północno-zachodnie dzielnice i przedmieścia miasta: Edison Park, Niles, Evanston, Skokie i Albany Park.

Wcześniej w ramach akcji amerykańskich służb został zatrzymany 48-letni Krzysztof Panasiuk, poszukiwany za udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających oraz przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej.

Przed polskim wymiarem sprawiedliwości ukrywał się w USA od blisko 25 lat.

