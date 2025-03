Akcja Secret Service w pobliżu Białego Domu. Uzbrojony mężczyzna postrzelony

Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem w niedzielę przed Białym Domem. Między uzbrojonym napastnikiem a agentami Secret Service doszło do "zbrojnej konfrontacji". Mężczyzna szedł pieszo, a gdy funkcjonariusze zbliżyli się do niego ten wyciągnął broń palną i zaczął nią machać. Wówczas ze strony mundurowych padły strzały. W wyniku incydentu mężczyzna został postrzelony.