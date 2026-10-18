W skrócie Rekiny zaatakowały osoby ocalałe z wypadku łodzi u wybrzeży stanu Kalifornia Dolna na północnym zachodzie Meksyku.

Amerykańska straż przybrzeżna poinformowała o uratowaniu 16 osób i prowadzonych poszukiwaniach 11 zaginionych.

Według informacji podanych przez agencję AP, wypadek miał miejsce na obszarze tras przemytniczych i ratowane osoby to obywatele Meksyku.

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Według amerykańskiej Straży Przybrzeżnej wielu ocalałych otrzymało pomoc medyczną z powodu podejrzenia ugryzień rekina. Uratowano szesnastu obywateli Meksyku, a władze kontynuują poszukiwania 11 osób uznanych za zaginione - przekazano w oficjalnym komunikacie.

"Kilka uratowanych osób miało poważne obrażenia odpowiadające ugryzieniom rekina, a straż przybrzeżna udzieliła im pierwszej pomocy w drodze do San Diego" - ogłosiła amerykańska agencja.

USA. Wypadek łodzi, rozbitków zaatakowały rekiny. Kilkanaście osób poszukiwanych

Straż Przybrzeżna i Marynarka Wojenna wciąż przeszukują wody przy pomocy wielu samolotów i łodzi, korzystając również z pomocy meksykańskiej marynarki wojennej.

Łódź, która wypłynęła z Meksyku, wywróciła się w piątek około 200 kilometrów na zachód od miasta Ensenada - przekazała agencja AP.

Według ocalałych łodzią płynęło 27 osób. Meksykański konsulat w San Diego poinformował, że wszyscy uratowani są obywatelami Meksyku.

Amerykańska straż przekazała, że postępowanie w ich sprawie wszczęła agencja ds. ceł i ochrony granic, ale nie podała dodatkowych szczegółów.

- Udało nam się pomóc i właśnie dlatego wysłaliśmy kolejne nasze siły na poszukiwania rozbitków - powiedział w sobotę bosman Charlie Valor.

AP zwróciła uwagę, że wypadek miał miejsce na obszarze, przez który przebiegają trasy przemytnicze, a w przeszłości dochodziło tam do przypadków zatonięcia łodzi z nielegalnymi migrantami.

Źródło: Los Angeles Times



