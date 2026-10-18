Akcja ratunkowa u wybrzeży USA. Rozbitków zaatakowały rekiny

Michał Blus

Michał Blus

Rekiny zaatakowały ocalałych z wypadku łodzi u wybrzeży stanu Kalifornia Dolna na północnym zachodzie Meksyku. Akcję ratunkową prowadzi amerykańska straż przybrzeżna. Jak dotąd z wody wyciągnięto 16 żywych obywateli Meksyku, trwają poszukiwania 11 zaginionych. Wypadek miał miejsce na obszarze, przez który przebiegają trasy przemytnicze.

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helikopter amerykańskiej straży przybrzeżnej nad wodą podczas poszukiwań, w tle widoczne góry i chmury
Amerykańska straż przybrzeżna poszukuje zaginionych z wypadku łodzi facebook/U.S. Coast Guard﻿.

W skrócie

  • Rekiny zaatakowały osoby ocalałe z wypadku łodzi u wybrzeży stanu Kalifornia Dolna na północnym zachodzie Meksyku.
  • Amerykańska straż przybrzeżna poinformowała o uratowaniu 16 osób i prowadzonych poszukiwaniach 11 zaginionych.
  • Według informacji podanych przez agencję AP, wypadek miał miejsce na obszarze tras przemytniczych i ratowane osoby to obywatele Meksyku.
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Według amerykańskiej Straży Przybrzeżnej wielu ocalałych otrzymało pomoc medyczną z powodu podejrzenia ugryzień rekina. Uratowano szesnastu obywateli Meksyku, a władze kontynuują poszukiwania 11 osób uznanych za zaginione - przekazano w oficjalnym komunikacie.

"Kilka uratowanych osób miało poważne obrażenia odpowiadające ugryzieniom rekina, a straż przybrzeżna udzieliła im pierwszej pomocy w drodze do San Diego" - ogłosiła amerykańska agencja.

USA. Wypadek łodzi, rozbitków zaatakowały rekiny. Kilkanaście osób poszukiwanych

Straż Przybrzeżna i Marynarka Wojenna wciąż przeszukują wody przy pomocy wielu samolotów i łodzi, korzystając również z pomocy meksykańskiej marynarki wojennej.

Łódź, która wypłynęła z Meksyku, wywróciła się w piątek około 200 kilometrów na zachód od miasta Ensenada - przekazała agencja AP.

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Według ocalałych łodzią płynęło 27 osób. Meksykański konsulat w San Diego poinformował, że wszyscy uratowani są obywatelami Meksyku.

Amerykańska straż przekazała, że postępowanie w ich sprawie wszczęła agencja ds. ceł i ochrony granic, ale nie podała dodatkowych szczegółów.

- Udało nam się pomóc i właśnie dlatego wysłaliśmy kolejne nasze siły na poszukiwania rozbitków - powiedział w sobotę bosman Charlie Valor.

AP zwróciła uwagę, że wypadek miał miejsce na obszarze, przez który przebiegają trasy przemytnicze, a w przeszłości dochodziło tam do przypadków zatonięcia łodzi z nielegalnymi migrantami.

Źródło: Los Angeles Times

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