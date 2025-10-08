Akcja ratunkowa na Mount Everest. Prawie 900 uwięzionych, nowe informacje

Służby ratownicze uratowały prawie 900 osób, które w minioną sobotę zostały uwięzione u podnóża Mount Everestu wskutek gwałtownego załamania pogody. Śnieżyca uderzyła szczególnie w rejonie doliny Gama. Władze powiatu Tingri na pomoc turystom oraz personelowi wysłały zespoły ratowników z żywnością, lekarstwami, ogrzewaniem i zapasami tlenu. W akcji wykorzystano także konie i jaki.

Setki turystów ewakuowanych z Mount Everestu. Akcja służb ratunkowych
Setki turystów ewakuowanych z Mount Everestu. Akcja służb ratunkowych

  • Blisko 900 osób, w tym turyści, przewodnicy i personel, zostało ewakuowanych po gwałtownej burzy śnieżnej po tybetańskiej stronie Mount Everestu.
  • W akcji ratunkowej wykorzystano konie, jaki oraz dostarczano żywność, leki, ogrzewanie i tlen, a część poszkodowanych doznała hipotermii.
  • W sąsiednim Nepalu, podczas innej śnieżycy, zginął południowokoreański alpinista.
Łącznie 580 turystów oraz ponad 300 przewodników i członków personelu, którzy utknęli w weekend po tybetańskiej stronie Mount Everestu z powodu obfitych opadów śniegu, zostało ewakuowanych - poinformowała w środę agencja Xinhua, cytując władze.

Gwałtowna burza śnieżna uderzyła w rejon doliny Gama w sobotnią noc, odcinając setki osób przebywających w namiotach na wysokości ponad 4900 metrów n.p.m.

    Władze powiatu Tingri na pomoc uwięzionym wysłały zespoły ratowników z żywnością, lekarstwami, ogrzewaniem i zapasami tlenu. W akcji wykorzystano także konie i jaki. W poniedziałek i wtorek do południa sprowadzono łącznie blisko 700 osób.

    Mount Everest, śnieżyca. Nie żyje alpinista

    Według agencji Xinhua część turystów doznała hipotermii.

    Do zdarzenia doszło podczas trwającego w Chinach tygodniowego święta narodowego, które kończy się w środę i jest okresem wzmożonego ruchu turystycznego. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi zamknięto szlaki turystyczne w regionie.

    W tym samym czasie, w sąsiednim Nepalu, w wyniku innej burzy śnieżnej zginął południowokoreański alpinista. Do tragedii doszło w weekend w pobliżu szczytu Mera, góry o wysokości 6476 m n.p.m., położonej na południe od Everestu.

