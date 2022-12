Akcja ratunkowa na kanale La Manche. Są ofiary śmiertelne

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Na wodach kanału La Manche doszło do zatonięcia małej łodzi, która przewoziła nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie są ofiary śmiertelne. Trwa duża operacja ratunkowa. Jak podają brytyjskie media, zginęło do 50 osób, a szanse na odnalezienie żywych ludzi są znikome.

