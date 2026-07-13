W skrócie Uzbrojony mężczyzna został zatrzymany przed północnym wejściem do Kapitolu USA, gdzie posiadanie broni jest zakazane.

Zatrzymany podjechał samochodem do punktu kontrolnego, a w pojeździe funkcjonariusze zauważyli broń palną oraz butelki z nieokreśloną cieczą; teren zabezpieczono.

To już drugi w tym roku przypadek incydentu z bronią przed Kapitolem, a w ostatnich miesiącach zatrzymano również niektórych pracowników biur kongresmenów za próbę wniesienia broni na teren kompleksu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Mężczyzna został aresztowany po tym, jak podjechał do punktu kontrolnego przed Kapitolem Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze dostrzegli, że w jego samochodzie znajduje się broń palna.

Policjanci zareagowali niezwłocznie, blokując szlabany. Na nagraniach opublikowanych przez amerykańskie media widać, jak policjanci mierzą do mężczyzny, który na ich polecenie wysiada z szarego suva. Po chwili strażnicy obiektu zachodzą go od tyłu i zakładają mu kajdanki.

Niebezpieczne zajście przed Kapitolem. Wnoszenie broni jest niedozwolone

Tożsamość mężczyzny nie została ujawniona. Teren został zagrodzony i zabezpieczony przez policjantów, którzy wszczęli śledztwo. "Nasi śledczy pracują nad tym, by dowiedzieć się więcej o podejrzanym i wyjaśnić, dlaczego przyjechał do Kapitolu USA" - oświadczyła waszyngtońska policja.

Wnoszenie broni palnej do kompleksu użytkowanego przez amerykańskich kongresmenów jest zabronione.

Według reporterów stacji Fox News z samochodu wyciągnięto butelki z nieokreśloną cieczą oraz kilka innych rzeczy, a także zaopiekowano się psem podróżującym z mężczyzną. Tablica rejestracyjna wskazuje, że zatrzymany mógł przyjechać z Florydy.

Incydent przed Kapitolem. Drugie zdarzenie w tym roku

Służby w opublikowanym komunikacie zaleciły unikanie przemieszczania się w pobliżu Kapitolu USA w czasie trwania śledztwa. Nie wiadomo, jak długo potrwają działania policjantów.

To drugi taki incydent od początku roku. W lutym mężczyzna z Georgii zaatakował funkcjonariuszy strzegących Kapitolu, trzymając w rękach naładowaną strzelbę. Agresor domagał się "porozmawiania z członkiem Kongresu".

W ostatnich miesiącach za próbę wniesienia broni do Kapitolu zatrzymano także niektórych pracowników biur kongresmenów. Część z nich nie posiadała wymaganego pozwolenia, a co najmniej dwóch nie zgłosiło posiadania przy sobie pistoletów.

Źródła: Fox News, CNN, "New York Post"





Stanowisko władz Ukrainy ws. rzezi wołyńskiej. Fogiel w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': To niestety sowiecki, bezczelny styl uprawiania dyplomacji Polsat News