Akcja przed Kapitolem USA. Mężczyzna miał przy sobie broń palną
Przed północnym wejściem do Kapitolu USA aresztowano uzbrojonego mężczyznę. Na terenie kompleksu, gdzie znajduje się siedziba Kongresu Stanów Zjednoczonych, posiadanie broni jest zabronione. Waszyngtońska policja zagrodziła obszar - trwa śledztwo wyjaśniające, w jakim celu zatrzymany zabrał ze sobą broń.
W skrócie
- Uzbrojony mężczyzna został zatrzymany przed północnym wejściem do Kapitolu USA, gdzie posiadanie broni jest zakazane.
- Zatrzymany podjechał samochodem do punktu kontrolnego, a w pojeździe funkcjonariusze zauważyli broń palną oraz butelki z nieokreśloną cieczą; teren zabezpieczono.
- To już drugi w tym roku przypadek incydentu z bronią przed Kapitolem, a w ostatnich miesiącach zatrzymano również niektórych pracowników biur kongresmenów za próbę wniesienia broni na teren kompleksu.
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Mężczyzna został aresztowany po tym, jak podjechał do punktu kontrolnego przed Kapitolem Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze dostrzegli, że w jego samochodzie znajduje się broń palna.
Policjanci zareagowali niezwłocznie, blokując szlabany. Na nagraniach opublikowanych przez amerykańskie media widać, jak policjanci mierzą do mężczyzny, który na ich polecenie wysiada z szarego suva. Po chwili strażnicy obiektu zachodzą go od tyłu i zakładają mu kajdanki.
Niebezpieczne zajście przed Kapitolem. Wnoszenie broni jest niedozwolone
Tożsamość mężczyzny nie została ujawniona. Teren został zagrodzony i zabezpieczony przez policjantów, którzy wszczęli śledztwo. "Nasi śledczy pracują nad tym, by dowiedzieć się więcej o podejrzanym i wyjaśnić, dlaczego przyjechał do Kapitolu USA" - oświadczyła waszyngtońska policja.
Wnoszenie broni palnej do kompleksu użytkowanego przez amerykańskich kongresmenów jest zabronione.
Według reporterów stacji Fox News z samochodu wyciągnięto butelki z nieokreśloną cieczą oraz kilka innych rzeczy, a także zaopiekowano się psem podróżującym z mężczyzną. Tablica rejestracyjna wskazuje, że zatrzymany mógł przyjechać z Florydy.
Incydent przed Kapitolem. Drugie zdarzenie w tym roku
Służby w opublikowanym komunikacie zaleciły unikanie przemieszczania się w pobliżu Kapitolu USA w czasie trwania śledztwa. Nie wiadomo, jak długo potrwają działania policjantów.
To drugi taki incydent od początku roku. W lutym mężczyzna z Georgii zaatakował funkcjonariuszy strzegących Kapitolu, trzymając w rękach naładowaną strzelbę. Agresor domagał się "porozmawiania z członkiem Kongresu".
W ostatnich miesiącach za próbę wniesienia broni do Kapitolu zatrzymano także niektórych pracowników biur kongresmenów. Część z nich nie posiadała wymaganego pozwolenia, a co najmniej dwóch nie zgłosiło posiadania przy sobie pistoletów.
Źródła: Fox News, CNN, "New York Post"