W skrócie Trzech mężczyzn zostało aresztowanych w Londynie pod zarzutem szpiegowania na rzecz Rosji.

Aresztowania dokonano na podstawie nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, której celem jest skuteczniejsza walka z szpiegostwem i sabotażem.

Wzrosła liczba incydentów związanych z rosyjską działalnością wywiadowczą i sabotażową na terenie Wielkiej Brytanii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Policja metropolitalna (londyńska) poinformowała, że trzej mężczyźni w wieku 44, 45 i 48 lat zostali aresztowani w czwartek przez funkcjonariuszy z wydziału ds. przeciwdziałania terroryzmowi w zachodnim i centralnym Londynie.

Zostali zatrzymani na podstawie artykułu 3. Ustawy o Bezpieczeństwie Narodowym i obecnie przebywają w areszcie - przekazała policja.

Londyn: Trzech mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo. Trafili do aresztu

"Obserwujemy coraz większą liczbę osób, które określilibyśmy mianem 'pełnomocników', rekrutowanych przez zagraniczne służby wywiadowcze, a te aresztowania są bezpośrednio związane z naszymi ciągłymi działaniami mającymi na celu zwalczanie tego typu działalności" - powiedział komendant Dominic Murphy, szef wydziału ds. przeciwdziałania terroryzmowi w Londynie, cytowany przez "The Independent".

"Każdy, kto może zostać nawiązany kontakt i nakłoniony do popełnienia przestępstwa w imieniu obcego państwa w Wielkiej Brytanii, powinien się jeszcze raz zastanowić" - dodał funkcjonariusz.

"Tego rodzaju działalność będzie przedmiotem śledztwa, a każdy, kto zostanie uznany za zamieszanego (w szpiegostwo - red.), może spodziewać się oskarżenia, a osoby skazane mogą ponieść bardzo poważne konsekwencje" - podsumował komendant.

Mężczyźni przebywają w areszcie i wkrótce zostaną przesłuchani przez służby specjalne.

Aresztowania zostały dokonane na podstawie ustawy, uchwalonej w 2023 roku, która ma umożliwić prokuratorom postawienie przed sądem osób podejrzanych o szpiegostwo w szerszym zakresie okoliczności m.in. dokonywania aktu sabotażu.

Rosyjska dywersja w Wielkiej Brytanii. Wzrasta liczba incydentów

Czwartkowe wydarzenia zbiegły się z wyrokiem skazującym sześciu mężczyzn za udział w podpaleniu powiązanych z Ukrainą firm we wschodnim Londynie w 2024 roku, które według prokuratorów zostało przeprowadzone na zlecenie Grupy Wagnera.

Przywódca grupy podpalaczy, Dylan Earl, był pierwszą osobą skazaną na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Kreml zaprzeczył oskarżeniom o udział w tego typu aktach sabotażu, twierdząc, że brytyjski rząd wielokrotnie obwinia Rosję za wszelkie "złe" wydarzenia w Wielkiej Brytanii.

"W zeszłym roku wraz z policją udaremniliśmy ciągły strumień inwigilacyjnych spisków z wrogimi intencjami - wymierzonych w osoby, które rosyjscy przywódcy postrzegają jako swoich wrogów" - powiedział w zeszłym tygodniu Ken McCallum, szef agencji wywiadowczej MI5.

Źródła: Reuters, "The Independent"

"Niech Żurek ujawni listę". Błaszczak apeluje ws. Pegasusa Polsat News Polsat News