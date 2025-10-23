Akcja policji w Londynie. Trzech mężczyzn miało szpiegować na rzecz Rosji

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Trzech mężczyzn zostało aresztowanych w czwartek na terenie Londynu pod zarzutem współpracy z rosyjskimi służbami wywiadowczymi - informuje brytyjska policja. Tamtejsze służby alarmują, że na Wyspach wzrasta liczba przypadków szpiegowania bądź dokonywania sabotaży na rzecz Kremla.

Akcja policji w Wielkiej Brytanii. Zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo
Akcja policji w Wielkiej Brytanii. Zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych o szpiegostwoJUSTIN TALLISAFP

  • Trzech mężczyzn zostało aresztowanych w Londynie pod zarzutem szpiegowania na rzecz Rosji.
  • Aresztowania dokonano na podstawie nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, której celem jest skuteczniejsza walka z szpiegostwem i sabotażem.
  • Wzrosła liczba incydentów związanych z rosyjską działalnością wywiadowczą i sabotażową na terenie Wielkiej Brytanii.
Policja metropolitalna (londyńska) poinformowała, że trzej mężczyźni w wieku 44, 45 i 48 lat zostali aresztowani w czwartek przez funkcjonariuszy z wydziału ds. przeciwdziałania terroryzmowi w zachodnim i centralnym Londynie.

Zostali zatrzymani na podstawie artykułu 3. Ustawy o Bezpieczeństwie Narodowym i obecnie przebywają w areszcie - przekazała policja.

Londyn: Trzech mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo. Trafili do aresztu

"Obserwujemy coraz większą liczbę osób, które określilibyśmy mianem 'pełnomocników', rekrutowanych przez zagraniczne służby wywiadowcze, a te aresztowania są bezpośrednio związane z naszymi ciągłymi działaniami mającymi na celu zwalczanie tego typu działalności" - powiedział komendant Dominic Murphy, szef wydziału ds. przeciwdziałania terroryzmowi w Londynie, cytowany przez "The Independent".

"Każdy, kto może zostać nawiązany kontakt i nakłoniony do popełnienia przestępstwa w imieniu obcego państwa w Wielkiej Brytanii, powinien się jeszcze raz zastanowić" - dodał funkcjonariusz.

"Tego rodzaju działalność będzie przedmiotem śledztwa, a każdy, kto zostanie uznany za zamieszanego (w szpiegostwo - red.), może spodziewać się oskarżenia, a osoby skazane mogą ponieść bardzo poważne konsekwencje" - podsumował komendant.

Mężczyźni przebywają w areszcie i wkrótce zostaną przesłuchani przez służby specjalne.

Aresztowania zostały dokonane na podstawie ustawy, uchwalonej w 2023 roku, która ma umożliwić prokuratorom postawienie przed sądem osób podejrzanych o szpiegostwo w szerszym zakresie okoliczności m.in. dokonywania aktu sabotażu.

    Rosyjska dywersja w Wielkiej Brytanii. Wzrasta liczba incydentów

    Czwartkowe wydarzenia zbiegły się z wyrokiem skazującym sześciu mężczyzn za udział w podpaleniu powiązanych z Ukrainą firm we wschodnim Londynie w 2024 roku, które według prokuratorów zostało przeprowadzone na zlecenie Grupy Wagnera.

    Przywódca grupy podpalaczy, Dylan Earl, był pierwszą osobą skazaną na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

    Kreml zaprzeczył oskarżeniom o udział w tego typu aktach sabotażu, twierdząc, że brytyjski rząd wielokrotnie obwinia Rosję za wszelkie "złe" wydarzenia w Wielkiej Brytanii.

    "W zeszłym roku wraz z policją udaremniliśmy ciągły strumień inwigilacyjnych spisków z wrogimi intencjami - wymierzonych w osoby, które rosyjscy przywódcy postrzegają jako swoich wrogów" - powiedział w zeszłym tygodniu Ken McCallum, szef agencji wywiadowczej MI5.

    Źródła: Reuters, "The Independent"

