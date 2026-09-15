Akcja na morzu. Rosjanie wystrzelili flarę w stronę duńskiego śmigłowca

W skrócie Rosyjska fregata wystrzeliła na wodach międzynarodowych dwie flary w kierunku duńskiego wojskowego śmigłowca wykonującego rutynową misję fotograficzną.

Dania wezwała rosyjskiego ambasadora po incydencie z flarami i uznała takie działanie za poważny przypadek.

W ostatnich tygodniach w Europie doszło do kilku groźnych incydentów, w tym zestrzelenia drona przez NATO.

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Informacje o incydencie, do którego doszło w poniedziałek na wodach międzynarodowych u wybrzeży Gedser, przekazano na oficjalnej stronie Duńskich Sił Zbrojnych. "Rosyjska fregata wystrzeliła dwie flary w kierunku helikoptera. Jedna z nich przeleciała w niewielkiej odległości od maszyny" - poinformowano.

Flary to materiały pirotechniczne, których zwykle używa się na morzu jako sygnału ostrzegawczego. "Departament Obrony nie ma na razie dalszych komentarzy" - wskazano w oświadczeniu.

Dania. Fregata Rosji wystrzeliła flary w stronę duńskiego śmigłowca

Do sprawy na antenie stacji TV2 odniósł się minister obrony Jeppe Bruus. Jak przekazał, w związku z incydentem Dania zdecydowała o wezwaniu rosyjskiego ambasadora. Strona rosyjska na razie nie skomentowała tych wydarzeń.

- O ile mi wiadomo, to pierwszy przypadek, kiedy mamy do czynienia z tego typu incydentem. To pokazuje, że Rosjanie są coraz bardziej skłonni do podejmowania ryzyka. Jest to więc poważny incydent i właśnie dlatego wzywamy ambasadora Rosji na rozmowę - mówił Bruus.

Wydarzenia z udziałem śmigłowca skomentował także minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen. "Jest to całkowicie niedopuszczalne. W związku z tym wezwano ambasadora Rosji na rozmowę dotyczącą tego incydentu" - przekazał.

Kopenhaga nie podzieliła się na razie szczegółami zdarzenia.

Rośnie napięcie na linii Rosja - Europa. Kolejny incydent

Odpalenie flar w kierunku duńskiego helikoptera to kolejny incydent związany z działalnością rosyjskich sił zbrojnych, do którego doszło w ostatnich tygodniach w Europie.

W poniedziałek na plaży w Rusinowie znaleziono niezidentyfikowanego drona. Według szefa MON maszyna została najprawdopodobniej utracona przez rosyjskie wojsko podczas manewrów nad Morzem Bałtyckim. Inny bezzałogowiec z nocy z poniedziałku na wtorek został zestrzelony przez NATO w przestrzeni powietrznej Litwy. Nie ustalono na razie jego pochodzenia.

W przeszłości państwa europejskie miały do czynienia także z podobnymi incydentami z udziałem rosyjskiej floty. Pod koniec 2024 rosyjski okręt odpalił race w kierunku helikoptera Bundeswehry na Morzu Bałtyckim.

W czerwcu bieżącego roku z kolei inna jednostka Rosji oddała strzały ostrzegawcze w stronę brytyjskiego żaglowca na wodach międzynarodowych u wybrzeży wyspy Wight.



