Donald Trump odniósł się do tragicznych wydarzeń, do których doszło w Minneapolis. Agenci federalni walczący z nielegalną migracją (ICE) zastrzelili 37-latka, który miał mieć przy sobie naładowaną broń. Amerykański prezydent stwierdził, że reakcje i krytyka pod adresem służb jest "przykrywką dla tuszowania kradzieży i oszustw", które mają być skutkiem polityki migracyjnej prowadzonej przez demokratów.

Donald Trump nazwał reakcję na zabicie 37-latka "przykrywką"
  • Agenci ICE w Minneapolis zastrzelili 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych, który wg. oświadczenia służb miał mieć przy sobie naładowaną broń i stawiać opór.
  • Donald Trump skrytykował reakcje na działania ICE, nazywając je przykrywką dla tuszowania kradzieży i oszustw.
  • Gubernator Minnesoty Tim Walz i burmistrz Minneapolis Jacob Frey zaapelowali o zakończenie akcji ICE w ich stanie.
W sobotę w Minneapolis doszło do strzelaniny z udziałem agentów federalnych, zajmujących się walką z nielegalną migracją (ICE). Szef lokalnej policji przekazał, że zastrzelony to 37-letni mężczyzna, obywatel Stanów Zjednoczonych mający pozwolenie na broń.

Strzelanina w Minneapolis. Trump pisze o skradzionych miliardach

Według oświadczenia amerykańskiego departamentu bezpieczeństwa, mężczyzna zbliżył się z bronią do patrolu prowadzącego operację przeciwko nielegalnemu imigrantowi, poszukiwanemu za brutalny napad. Funkcjonariusze próbowali go obezwładnić, gdyż miał "stawiać czynny opór". Jak twierdzą służby, agenci mieli strzelać w obronie własnej "obawiając się o swoje życie oraz życie i bezpieczeństwo swoich kolegów". Mężczyzna zmarł mimo prób udzielenia mu pomocy medycznej.

Do zdarzenia doszło podczas rosnących napięć i protestów w mieście przeciwko działaniom służb imigracyjnych i po zastrzeleniu przez agenta ICE Renee Nicole Good, która została postrzelona w głowę i zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Ostatnie tragiczne wydarzenia ze stanu Minnesota skomentował Donald Trump. W swoim wpisie opublikowanym na platformie Truth Social spytał "o co w tym wszystkim chodzi?". Odniósł się bezpośredni do oświadczenia Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, który opublikowało zdjęcie naładowanej broni rzekomo należącej do 37-latka.

"Gdzie jest lokalna policja? Dlaczego nie pozwolono jej chronić funkcjonariuszy ICE? Burmistrz i gubernator odwołali?" - pytał amerykański prezydent i dodał, że agenci ICE musieli "chronić sami siebie".

    W kolejnej części swojego oświadczenia pisał o "skradzionych miliardach dolarów" z "wielkiego niegdyś stanu Minnesota", co ma być wg. Trumpa skutkiem zinfiltrowania struktur władzy w Minnesocie przez "politykę otwartych drzwi demokratów".

    Nie żyje 37-latek zastrzelony przez ICE. Trump: To przykrywka

    Według prezydenta USA, zdarzenia do których doszło to "przykrywka dla tuszowania kradzieży i oszustw", a dzięki zaangażowaniu służb federalnych "12 000 nielegalnych imigrantów, z których wielu jest brutalnych, zostało aresztowanych i wywiezionych z Minnesoty. Gdyby nadal tam byli, zobaczylibyście coś o wiele gorszego niż to, czego jesteście świadkami dzisiaj!"

    Skrytykował też słowa lokalnych polityków, gubernatora Minnesoty Tima Walza i burmistrza Minneapolis Jacoba Freya. Apelowali oni o natychmiastowe zakończenie akcji prowadzonych przez ICE na terenie stanu.

    "Podżegają do powstania swoją pompatyczną, niebezpieczną i arogancką retoryką! Zamiast tego, ci świętoszkowaci polityczni głupcy powinni szukać miliardów dolarów skradzionych mieszkańcom Minnesoty i Stanów Zjednoczonych Ameryki" - stwierdził Trump.

    Gubernator Walz przekazał, że rozmawiał z otoczeniem głowy państwa i nie ma wiary w to, że "Trump postąpi właściwie".

