W skrócie W porcie w Brindisi zatrzymano rosyjski statek z 33 tysiącami ton żelaza.

Włoska prokuratura prowadzi śledztwo wobec czterech osób w związku z naruszeniem unijnych sankcji.

Unia Europejska od 2014 roku zatwierdziła 19 pakietów sankcji wobec Rosji.

W sobotę media społecznościowe obiegło nagranie z portu w Brindisi. Włoska Agencja Celna oraz służba odpowiadająca za sprawy finansowe zdecydowały o zatrzymaniu potężnego statku z Rosji.

"Statek pod obcą banderą z ładunkiem 33 tys. ton żelaza został zajęty" - podano w krótkim komunikacie na platformie X. Do wpisu dodano kilkunastosekundowe nagranie z akcji wejścia służb na pokład.

Sąd w Brindisi zatwierdził ruch służb o natychmiastowym zajęciu jednostki. Zatrzymanie statku relacjonowała m.in. prokremlowska agencja TASS. Z treści artykułu wynika, że jednostka pływała "pod banderą małego państwa wyspiarskiego na Oceanii".

Brindisi. Rosyjski statek zajęty przez służby, poważne zarzuty

Włoska prokuratura zatrzymanie statku motywowała "naruszeniem obowiązujących sankcji". Wcześniej załoga miała zacumować w porcie w Noworosyjsku, gdzie od 13 do 16 listopada "wykonywała zakazane operacje załadunku i rozładunku".

"Prokuratura w Brindisi prowadzi śledztwo w sprawie czterech osób - importera, armatora i dwóch członków załogi. Wszyscy są oskarżeni o naruszenie środków ograniczających nałożonych przez Unię Europejską" - przekazała agencja TASS.

Jeden z zarzutów wobec sterujących statkiem dotyczy ukrycia trasy poprzez wyłączenie systemu AIS, który odpowiada za geolokalizację. Zdaniem włoskich śledczych ten ruch miał "utrudnić działania kontrolne właściwych organów".

Sankcje na Rosję. Unia Europejska zatwierdziła 19 pakietów

Unia Europejska nałożyła pierwsze sankcje na Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku. Kolejne obostrzenia wprowadzono w reakcji na pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku.

W sumie przeciwko Rosji zatwierdzono 19 pakietów sankcji. Ograniczenia dotyczą m.in. zamrożenia rosyjskich aktywów na terenie UE, zakazu handlu, importu ropy naftowej, gazu ziemnego czy węgla kamiennego.

Źródła: ANSA, TASS

