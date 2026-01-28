Akcja agentów FBI, weszli do biura wyborczego. W tle słowa Donalda Trumpa

W skrócie Agenci FBI przeszukali biuro wyborcze w hrabstwie Fulton w stanie Georgia w związku z postępowaniem dotyczącym wyborów z 2020 roku.

Przeszukanie obejmowało komputery i karty do głosowania oraz dokumenty związane z wyborami, zgodnie z nakazem sądowym.

Donald Trump powtórzył swoje twierdzenia o rzekomym sfałszowaniu wyborów podczas przemówienia w Davos, a lokalni urzędnicy skomentowali działania FBI jako próbę zastraszenia wyborców.

FBI odniosło się do akcji w krótkim oświadczeniu. Stwierdzono, że agenci przeprowadzili przeszukanie w jednym z obiektów w hrabstwie w ramach "działania organów ścigania zatwierdzonych przez sąd".

Władze lokalne z kolei przekazały, że nakaz obejmował "szereg dokumentów związanych z wyborami w 2020 r.". Jak informuje Reuters, agenci chcieli przejrzeć m.in. komputery i karty do głosowania, w ramach śledztwa w sprawie możliwej ingerencji w wybory.

USA. Akcja FBI w Fulton. W tle wybory z 2020 roku

Do przeszukania doszło na kilka dni po tym, jak prezydent Donald Trump podczas przemówienia w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos po raz kolejny stwierdził, że wybory w 2020 roku "zostały sfałszowane".

- Wkrótce ludzie będą ścigani za to, co zrobili - zapowiedział wtedy polityk. Mimo wielokrotnie powtarzanych przez Trumpa twierdzeń o fałszerstwach wyborczych, jak dotąd żadne z nich nie znalazły potwierdzenia.

W 2023 r. za powtarzanie tez wysuwanych przez Trumpa i jego doradców na temat rzekomych fałszerstw telewizja Fox News zgodziła się zapłacić niemal 800 mln dolarów odszkodowania producentowi maszyn do głosowania Dominion Voting Systems. Mimo to, Trump konsekwentnie wraca do swoich oskarżeń.

Akcja FBI w stanie Georgia. Donald Trump: Ludzie będą ścigani za to, co zrobili

Jak przypomina Politico, hrabstwo Fulton, gdzie doszło do przeszukania, odegrało kluczową rolę w podejmowanych przez Trumpa bezskutecznych próbach zmiany wyniku wygranych przez Joego Bidena wyborów.

Po ogłoszeniu wyników amerykański polityk próbował nakłonić lokalnych polityków do "znalezienia" dodatkowych głosów, które pozwoliłyby odwrócić ostateczny rezultat głosowania.

- To próba zastraszenia ludzi, zniechęcenia ich do pójścia do urn w maju na nasze prawybory, a potem w listopadzie na wybory powszechne - skomentowała komisarz Fulton Mo Ivory, w rozmowie z Politico.

Źródła: Reuters, Politico, PAP

