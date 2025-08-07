"Agresywnie nastawieni". Pilne spotkanie białoruskich służb, w tle sprawa Polski

- Naciski są wywierane ze wszystkich stron. Nasze służby specjalne odczuwają je najbardziej - mówił Alaksandr Łukaszenka w trakcie spotkania z przedstawicielami białoruskiego KGB i pozostałymi służbami bezpieczeństwa. Zdaniem białoruskiego przywódcy największe zagrożenie płynie m.in. z Polski.

Alaksandr Łukaszenka o wewnętrznych zagrożeniach na Białorusi
Miński satrapa zorganizował spotkanie z dowództwem białoruskich sił specjalnych. W jego trakcie mówił o bezpieczeństwie wewnętrznym kraju, a także o sytuacji militarno-politycznej u sąsiadów.

- Niepokojące jest to, że nasi sąsiedzi, Polska i kraje bałtyckie, są bardzo negatywnie i agresywnie nastawieni do Białorusi. Naciski są wywierane ze wszystkich stron. Nasze służby specjalne odczuwają je najbardziej - stwierdził.

    - Dlatego my przede wszystkim zwracamy szczególną uwagę na pracę KGB i całego bloku bezpieczeństwa - przekonywał.

    Białoruś. Łukaszenka ze specjalnym apelem do KGB

    W dalszej części wystąpienia Alaksandr Łukaszenka odniósł się do kwestii usprawnienia działalności służb. Jako przykład podał rok 2020, który jego zdaniem był "lekcją" z tłumienia wewnętrznych niepokojów w kraju.

    - Dotknęło to wszystkich obszarów działalności naszego państwa, w tym Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. Dostrzegliśmy nasze niedociągnięcia w 2020 roku, a później odkryliśmy również "wąskie gardła". Musimy je wyeliminować. To jest to, co trzeba zrobić przede wszystkim - podkreślił.

    Manewry Zapad-2025. Rosyjscy żołnierze docierają na Białoruś

    Kilkanaście godzin wcześniej propagandowa agencja Belta poinformowała o pierwszych, rosyjskich jednostkach, które pojawiły się na Białorusi w związku z manewrami wojskowymi Zapad-2025.

    - Dzisiaj, w uroczystej atmosferze, spotkaliśmy się z pierwszymi przedstawicielami Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Podczas ćwiczeń planujemy przećwiczyć nowe formy i metody wykorzystania jednostek wojsk lądowych, oparte na analizie najnowszych współczesnych konfliktów zbrojnych - mówił Paweł Szebeko.

    - Takie ćwiczenia odbywają się regularnie co dwa lata, naprzemiennie na terytorium Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej - dodał zastępca dowódcy Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego. Najnowsze manewry wojskowe Zapad-2025 zaplanowano na wrzesień, obecnie białoruscy i rosyjscy żołnierze "znajdują się w końcowej fazie szkolenia".

    Według propagandowych przekazów na Białorusi ćwiczyć ma około 13 tysięcy żołnierzy, choć zachodni eksperci wojskowi oceniają, że Rosja może relokować na ten miesiąc ponad 100 tysięcy wojskowych.

    W odpowiedzi na działania Mińska i Moskwy, polskie wojsko zapowiedziało organizację ćwiczeń "Żelazny Obrońca", w których udział weźmie 34 tys. żołnierzy.

