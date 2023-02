Do nietypowej wizyty w sklepie doszło w Salford na przedmieściach Manchesteru. Nagranie z kłótni przy kasie samoobsługowej zamieściły w mediach społecznościowych siostry, które - jak się okazało - niefortunnie wybrały miejsce swoich zakupów.

Wielka Brytania: Agresywna kobieta rzuciła brokułem w klientki sklepu

Z relacji rodzeństwa wynika, że powodem sprzeczki była zbyt długa kolejka do kasy. Jeden z mężczyzn miał spędzać zbyt długo przy stanowisku samoobsługowym, ponieważ zadzwonił do niego telefon. Wtedy niespokojna klientka nie wytrzymała i zaatakować go słownie. - Nikt się nie odezwał, by stanąć w jego obronie. Razem z siostrą postanowiłyśmy zareagować, powiedzieć: "uspokój się". Potem i my zostałyśmy wciągnięte w awanturę - mówiły w rozmowie z brytyjskim tabloidem "The Sun".

Reklama

Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać agresywną, krzyczącą kobietę. - Kto was prosił, żebyście się wtrącały? Poczekajcie aż wyjdziemy na zewnątrz - groziła dziewczynom. Obsługa sklepu nie reagowała i pozwalała na nieodpowiednie zachowanie w sklepie. Biernie na sprzeczkę patrzyli również pozostali klienci.

Początkowo w powietrzu latały jedynie obelgi i przekleństwa, jednak prowodyrka kłótni poszła o krok dalej - postanowiła zeskanować brokuł, którym cały czas wymachiwała, po czym rzuciła nim w nagrywające całą sytuację siostry. Wtedy film urywa się.