W skrócie Funkcjonariusz ICE zastrzelił kobietę w Minneapolis podczas próby zatrzymania.

Władze federalne i lokalne przekazują sprzeczne informacje na temat okoliczności zdarzenia.

Strzelanina wywołała zamieszki i protesty na ulicach miasta.

Burmistrz Jacob Frey, cytowany przez agencję AFP, nazwał twierdzenia rządu federalnego, jakoby agenci działali w samoobronie, "bzdurami" i wezwał funkcjonariuszy ICE przeprowadzających naloty na rzekomych nielegalnych imigrantów do opuszczenia Minneapolis.

Podobne zdanie na temat tragedii przedstawił gubernator stanu Minnesota Tim Walz.

Funkcjonariusz ICE zastrzelił kobietę. Sprzeczne komunikaty władz

Nagranie z tego incydentu pokazuje SUV-a, który najwyraźniej blokował nieoznakowane pojazdy organów ścigania, próbujące przejechać zaśnieżoną ulicą.

Kierowca próbował odjechać, gdy funkcjonariusze podeszli i usiłowali otworzyć drzwi. Jeden z mundurowych oddał trzy strzały z broni krótkiej, kiedy pojazd się oddalał.

"Próba przejechania naszych funkcjonariuszy organów ścigania w celu ich zabicia - to był akt terroryzmu wewnętrznego" - poinformował na platformie X Departament Bezpieczeństwa Krajowego, który kieruje ICE.

"Funkcjonariusz ICE, obawiając się o swoje życie, życie swoich kolegów z organów ścigania i bezpieczeństwo publiczne, oddał strzały w obronie własnej" - czytamy w oświadczeniu.

"Domniemany sprawca został postrzelony i nie żyje. Oczekuje się, że ranni funkcjonariusze ICE powrócą do zdrowia" - napisano.

"Widziałem to wideo. Nie wierzcie tej machinie propagandowej. Państwo zapewni pełne, sprawiedliwe i szybkie śledztwo, aby zapewnić rozliczenie i sprawiedliwość" - stwierdził natomiast gubernator Walz.

Donald Trump: To była samoobrona

Do tragicznego incydentu odniósł się prezydent USA Donald Trump. Amerykański przewódca stwierdził jednoznacznie, że agent ICE strzelał w samoobronie.

"Kobieta prowadząca samochód zachowywała się bardzo nieporządnie, stawiała opór i przeszkadzała, a następnie celowo, gwałtownie i brutalnie przejechała funkcjonariusza ICE, który najprawdopodobniej postrzelił ją w obronie własnej" - przekazał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Zamieszki na ulicach Minneapolis

Burmistrz Minneapolis, Frey, powiedział, że obawiał się możliwych incydentów od samego początku obecności ICE w Minneapolis.

Biuro Śledcze Minnesoty, podobnie jak FBI, będzie zaangażowane w śledztwo w sprawie strzelaniny - przekazali urzędnicy.

Lokalne media ujawniły, że w pobliżu miejsca strzelaniny zebrały się tłumy skandujące hasła przeciwko ICE. Na kilku ulicach Minneapolis doszło do zamieszek i starć z siłami bezpieczeństwa.

